黃少祺寒流落水冷到失溫！驚險出意外差點溺斃 被林佑星人工呼吸「觸感難忘」

黃少祺在冷天拍攝下水戲。三立提供

黃少祺為三立《百味人生》拍攝一場雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗。上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身便直接下水。實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體數度出現失溫狀況。

黃少祺苦笑說彷彿成了自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水。」拍攝過程中還發生一段驚險插曲，飾演潛水夫的臨演因為實在太冷，全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中。黃少祺事後仍幽默自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。

而在劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶。他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到的是對方鬍渣刺在臉上的不適感，「那個觸感真的很真實，也很難忘。」

林佑星（後）劇中幫黃少祺人工呼吸。三立提供

劇中遭威脅縱身跳橋！黃少祺喊：過癮

黃少祺劇中飾演的「趙思賢」，外表體面沉穩、內心卻長期承受壓力與孤獨，成為近期觀眾討論度極高的角色之一。最新劇情中，趙思賢遭亮哲設局陷害，對方更以兒子世堂（李睿紳飾）的安危相逼，企圖迫使他讓出真實身分。面對生死抉擇，趙思賢為了保住兒子的安全與清白，選擇縱身跳下大橋。

談到這次演出，黃少祺表示，戲中感情線多寡並非他接演的關鍵，「只要角色有發揮空間、劇本夠扎實，就會拍得很過癮。」他也坦言，這次飾演委員型角色，情感表現更內斂，反而需要用細節去堆疊角色的心理狀態，是一種不同於以往的挑戰。



