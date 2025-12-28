黃少祺寒流跳橋落水 被林佑星人工呼吸：鬍渣刺在臉上的觸感

黃少祺在《百味人生》中飾演趙定遠之子「趙思賢」，外表沉穩體面，內心卻長年承受壓力與孤獨，成為近期劇情中層次最為複雜的角色之一。最新發展裡，趙思賢遭亮哲設局陷害，對方更以兒子世堂的安危相逼，企圖奪走他的真實身分。面對抉擇，他選擇以縱身跳橋換取孩子的安全，情節急轉直下。

黃少祺落水。（圖／三立）

跳橋戲拍攝當天正逢寒流，從上午開始就得在低溫細雨中反覆走位、淋雨，體感溫度極低。下午正式拍攝時幾乎沒有暖身時間便直接下水，湖水冰冷刺骨，長時間浸泡讓身體一度出現失溫狀況。黃少祺苦笑形容像是自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲就特別容易遇到水。」

廣告 廣告

拍攝過程中還出現驚險插曲，負責下水救援的臨演因為太冷全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致臉部一路浸在水中。黃少祺事後自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句玩笑話，道出當下的緊繃與危險。

黃少祺寒流下水。（圖／三立）

劇中另一場由林佑星替他進行人工呼吸的戲碼，也讓他印象深刻。黃少祺笑說，人生第一次「被人工呼吸」，最先感受到的卻是對方鬍渣刺在臉上的觸感，「很真實，也很難忘。」

一場場高難度的外景戲，讓趙思賢這個角色在沉默與隱忍之中逐漸立體。黃少祺以細膩內斂的表演，撐起這名看似風光、實則孤單的男人，也替《百味人生》增添更深層的人性重量。