黃少祺遭E奶女星火辣色誘「不敢直視」 羞起「生理反應」被抓包

〔記者李紹綾／台北報導〕葉華強勢回歸三立八點檔《百味人生》，一登場就氣場全開、辣度破表，瞬間成為全場焦點。她劇中化身日本酒家女，與黃少祺曾有一段歡場情緣，在回憶戲中以性感造型色誘對方，火辣畫面連工作人員都忍不住偷瞄，成為近期最有記憶點的橋段之一。

葉華笑說，這次角色的造型變化多到像「千變女郎」，短短兩天就換了三套造型，幾乎每場都像走紅毯。其中一套低胸洋裝大秀火辣E奶，自曝這套是她親自挑選，還直接對店家說：「把你們店裡最辣的衣服通通拿出來！」效果一曝光，立刻成為全場焦點。

廣告 廣告

談到與黃少祺對戲，葉華笑說對方全程不敢直視，耳朵還默默變紅，讓她不禁笑喊：「有這麼誇張嗎？」她也自嘲這次難得展現身材曲線，平常穿太貼身反而不方便，「有時候走路真的很像三顆頭在跑」，逗笑全場。

葉華穿著洋裝現身，不只男演員愣住，連女演員也被震懾，紛紛搶著合照。同劇的劉曉憶打趣問：「妳在哪家酒店上班？我也要去！」眾人起鬨虧她：「那妳把丁國琳放哪？」葉華霸氣回應：「她是始祖好嗎！」笑翻現場。

談到回歸《百味人生》，葉華表示，自己其實休息了一陣子，近來忙著往返台中、台北，因為在台中買了一棟房子，目前正在裝潢，準備要給媽媽住。她笑說，休息一陣子再回到八點檔既熟悉又新鮮，「一回來就這麼刺激，真的很有《百味人生》的味道」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

嚴凱泰超正女兒開賓利狂曬奢華辣照 遭酸「不挺自家車」深夜回擊

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

【星座運勢】備戰2月第一週！ 衝刺馬年「校正準心」很重要

