黃少谷轉戰房仲「4月大陸開唱」 心願《終極三國》再合體

張家瑋（左）、黃少谷10日出席活動，談過年計畫。（林奕如攝、民視提供）

黃少谷從「強辯樂團」出身，2020年和天氣女孩林采薇結婚，育有2子，他之前跨足戲劇演出，兼職Uber接客，現在轉職到房仲，笑說明星賣房沒有這麼容易，但自己會更努力。至於音樂部分，他今年4月會到大陸開個人演唱會，「我自己希望能夠有好成績，有一點成績才能說服團員，用這方式跟團員溝通，讓他們有更多信心。」

他10日和王瞳、張家瑋、胡鴻達、羅平等人出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會，透露上一次去大陸演出是10年前，強辯樂團也是從2016年休團，「我現在開抖音、小紅書有一點回響，好像有一點勇氣，這次因為朋友介紹去大陸演出。」他也直言，會擔心票房，不過內心藏有一個願望，希望《終極三國》再聚首，找來東城衛、曾沛慈等人，可以開一個演唱會，收入可以公益用途。

四方（左起）、胡鴻達、張家瑋、王瞳、郭亞棠、郭雅茹、廖伯斯、羅平、黃少谷、辛甘出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會。（民視提供）

「真人娜美」張家瑋2024年底前往菲律賓進修英文，這一年忙著充實自己，被問感情狀況？她表示，現在大家都很忙，聊一下就不見了，沒有機會多認識，「保持很開放的心，也不執著在傳統觀念，媽媽過世後我就沒有一定要結婚。」她也說，自己沒辦法接受遠距離戀愛，比較適合可以陪伴的另一半。她和夏宇禾是閨蜜，夏宇禾被拍到和富三代人夫摟抱親吻鬧出負面新聞，張家瑋有傳訊關心，對方回她「還好，一切可以」。是否勸她少喝酒？她尷尬表示，「我相信她是成熟大人知道。」

羅平消失螢光幕前許久，難得公開露面，他透露因為混血女兒Lottie在德國讀書，趁過年剛好回台，女兒已經7歲，他常帶女兒去不同國家、體驗不同文化，像上次去印度看到有許多小孩沒機會讀書、肢障兒童出來叫賣，他不捨表示，「心中有一個願望，想要蓋很多慈善學校，讓沒有上課的兒童有機會。」被問二胎？他有機會想再生一個，「生小孩不用計畫」，黃少谷笑說「要計畫一下」，黃少谷順帶透露，兒子太皮了想要當蜘蛛人，「我生2個兒子就受不了，趕快結紮。」

