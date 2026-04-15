黃尚禾《豆腐媽媽》二度失戀 配對再洗牌？「她」被爆暗戀帥律師！
四季線上／韋冠宇 報導
八點檔《豆腐媽媽》配對又翻車！網友相當看好的「凡慧CP」被怡慧（程雅晨 飾）一句話就毀了，偉凡（黃尚禾 飾）再度脫單失敗，卻意外爆出「她」其實對偉凡有意思，新的人氣CP有望誕生？
偉凡最初有意追求育玲（蘇晏霈 飾），但育玲只心繫有勝（羅子惟 飾），兩人確認關係後偉凡只能祝福；之後又對怡慧心動，婉轉表達想與她交往，怡慧卻說出已有男友的事實，而且近日就要從美國回來，讓偉凡「二度失戀」大受打擊，怡慧離去後露出失落神情，久久難以釋懷。
而「娛樂超skr」臉書粉專發布日前《豆腐媽媽》演員為蘇晏霈慶生的花絮影片，得知蘇晏霈拍吻戲激動到嘴唇破皮，宮美樂竟表示「蠻想試試看的」！一旁的曾智希再突然爆料「她喜歡雷偉凡」掀起在場一片嘩然，似乎在後續的劇情會發展出令人意想不到的「珍凡配」？真相如何就請繼續關注。
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