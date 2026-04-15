黃尚禾《豆腐媽媽》二度失戀 配對再洗牌？「她」被爆暗戀帥律師！

台新證券針對4月14日系統異常事件，鄭重向客戶致歉，並承諾將全額承擔約9000筆因錯帳導致的損失，展現對投資人權益的負責態度。目前，其交易平台多數功能已恢復正常運作，僅部分定期定額功能仍在調修中，預計將另行公告恢復時間。台新證券強調，將全力配合主管機關查核此次系統異常原委，並採取最有利於客戶的方式進行後續處理，以維護市場秩序與投資人的信任。此舉旨在降低客戶損害，並確保市場穩定。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言