黃尹宣Eason現學現賣直播掃腿 挑戰舞顏值男團Sparks

Eason（中）挑戰團播男團Sparks掃腿舞驚艷全場。（破風者提供）

黃尹宣Eason今日驚喜現身男團Sparks直播間，突襲踢館挑戰團播內容，不僅現學現賣掃腿舞、領帶舞等熱門舞蹈動作，更一舉闖入團播最火熱現學現賣直播掃腿舞的「紅房間PK大賽」，瞬間引爆線上觀眾熱烈討論。

這場突如其來的直播踢館讓聊天室瞬間驚呼連連，男團Sparks的C位查德更吸引不少老粉絲起鬨，紛紛留言拱Eason「立刻入團」，現場氣氛嗨到最高點。

談到此次轉戰團播直播市場的全新挑戰，Eason也坦言充滿好奇與期待。他表示，第一次嘗試直播內容就遇上顏值爆棚的濾鏡與長腿效果，忍不住笑說：「我好想每天活在這世界裡」，展現他幽默又真性情的一面。

而在面對直播PK賽事時，主持人更直接給下馬威：「沒有贏不能下播！」突如其來的壓力逼得Eason卯足全力、拼盡全身，為了勝利全力以赴，讓粉絲看見他不同以往的拚勁與魅力。果然線上粉絲被他的舞技和拼勁感動，送上價值10萬大禮，比賽1分鐘，直接10萬進帳成功贏得PK！

值得一提的是，本次直播挑戰也讓外界再度關注台灣團播市場的蓬勃發展。男團Sparks所屬的「提爾娛樂」，為目前台灣團播最大公會平台，致力於培養新世代直播偶像與團播藝人，打造最具規模與影響力的直播舞台。

破風者&提爾娛樂海選同步開跑

直播教母KK領軍，和提爾娛樂攜手合作，現正進行全新團播藝人海選招募，只要年滿18歲即可報名參加，無論是對直播、舞台表演或偶像團體有興趣的年輕新秀，都有機會站上最熱門的團播紅房間舞台，成為下一位焦點新星。

此次Eason跨界挑戰不僅帶來驚喜火花，也為男團Sparks直播增添話題熱度。未來他是否會持續深耕直播、甚至加入團播行列，令人期待。

