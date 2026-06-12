黃山料揭陳玉珍「追愛」往事！哭鬧闖家門還裝昏倒 她親回：男方先劈腿

[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導

作家黃山料近日遭閱讀系YouTuber「多米多羅」拍片公審，引發外界熱議，更有網友翻出他先前發文，爆料國民黨立委陳玉珍的「追愛」往事，再度引爆網路討論。對此，陳玉珍對貼文內容予以否認，強調當年是男方先劈腿，並表示自己根本就不認識黃山料。

作家黃山料爆料國民黨立委陳玉珍的「追愛」往事，再度引爆網路討論。（圖／黃山料、陳玉珍臉書）

黃山料先前在臉書發文，透露自己其實很早就認識陳玉珍，但對她的印象還停留在小時候。黃山料描述，當年陳玉珍曾衝進自己家中，對著自己深愛的叔叔大喊「豪、豪、豪」，甚至還在他的面前假裝昏倒、哭鬧敲門，只為求得心愛之人見她一面。黃山料更在文中寫到，陳玉珍很擅長表演。

廣告 廣告

這篇貼文在發布當下，便引發網友熱議，陳玉珍更是親自留言反駁，稱「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私！」、「請你不要把我跟把我的隱私當作你來換取名聲的工具，我跟以前男朋友的愛恨情仇不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人」。

隨著相關話題再度被翻出討論，陳玉珍也公開回應此事。據壹電視報導，陳玉珍表示，當時是黃山料的叔叔先劈腿，強調這是個人的事情，屬於私人感情問題，她也直言自己根本就不認識黃山料，至於她和黃山料叔叔之間的事情，黃山料並不知曉，全盤否認撰文內容。

陳玉珍進一步表示，可能是因為自己當時聲量較高，對方想藉此蹭聲量。陳玉珍也稱讚黃山料是一名優秀的金門子弟，但拿別人隱私添油加醋，就是一件不道德的事情。

更多FTNN新聞網報導

新店造假連署判決出爐！3人都緩刑 他狠譏：難怪國民黨愛玩死亡連署

路人又成犧牲品！桃園毒蟲拒檢狂逃撞死2路人 家屬接獲噩耗哭斷腸

快訊／一度拘提未果！吳乃仁自行報到 法院裁定管收「解送看守所」

