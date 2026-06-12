黃山料揭20年前瘋狂追愛 陳玉珍少女清純舊照流出

近日網友翻出黃山料2019年爆料陳玉珍瘋狂追愛的事蹟。（翻攝自黃山料臉書、本刊資料照）

暢銷作家黃山料近日遭網紅多米多羅質疑文章內容空洞，意外引爆網友對他6年前一篇舊文的關注。文中詳細描述了立委陳玉珍20年前為了追求真愛，曾闖入他家甚至哭鬧敲門的狂野過程，故事中的男主角正是黃山料的叔叔。這篇舊文再度瘋傳，連帶讓陳玉珍當年的清純照成為焦點。

陳玉珍批黃山料侵犯隱私

作家黃山料2019年的一篇八卦舊文近日被網友挖出，故事主角是立委陳玉珍，黃山料細數她20年前為了追求他叔叔，不僅衝進黃家還哭鬧敲門的驚人經歷，感嘆陳玉珍「她為愛情奮力一搏的樣子，20年後的今天猶存」。當年陳玉珍親上火線痛批黃侵犯隱私，「把別人的隱私用自己自以為是的角度說出來，是一種厚道的表現嗎？」「我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人」。

陳玉珍反控前男友劈腿

根據《壹電視》報導，面對這段被挖出的舊事，陳玉珍受訪時嚴厲反駁，怒批黃山料胡說八道，她強調當時是因為男友劈腿才會有這些情緒反應，並澄清自己根本不認識黃山料，質疑黃山料當初是為了蹭聲量才拿她的隱私來做文章。陳玉珍也提到文中關於競選旗幟的描述與事實不符，解釋近年由於環保考量，並未使用傳統競選旗幟，她認為黃山料身為金門優秀子弟，不應為了話題添油加醋，這種隨意消費他人感情的行為很不厚道。

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陳玉珍年輕時長相清秀，還曾使用交友軟體尋找真愛。（翻攝臉書粉專＠陳玉珍 珍愛金門）

靠交友軟體徵友

雖然情路坎坷，陳玉珍私下其實很坦率，甚至自曝曾用當年的清純舊照在交友軟體上徵友，不過由於立委身分太忙，她常在深夜才能回訊，甚至還遇過外國網友想見面，讓她幽默自嘲：「玩了1、2個禮拜，聊一聊，有外國人說要過來（找我），實在太忙了，連回訊息的時間都沒有，又不能說我是國會議員，是不是聽起來像詐騙啊？」

徵友條件曝光

談起感情觀，陳玉珍大方開出三不一沒有的徵友條件，強調身高體重年齡都不是問題，但一定要頭腦清晰且熱愛文學。她依舊對愛情充滿期待，希望能遇見真正懂她的靈魂伴侶，在忙碌的政治生涯外尋找屬於自己的幸福。

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