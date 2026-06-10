黃山料曝陳玉珍為追愛「衝進我家喊豪、裝昏」 網挖舊文笑瘋：寫過最有料的

暢銷作家黃山料2019年曾發文提及陳玉珍追愛往事，如今隨著社群討論延燒，這篇舊文再度被網友挖出。翻攝自黃山料臉書、廖瑞祥攝



作家黃山料因獨特文風，在暢銷書排行榜霸榜多年，特殊現象引來YouTuber「多米多羅」拍片評論書籍內容，引發社群熱議。不過隨著討論延燒，有網友翻出黃山料2019年撰寫的一篇舊文，內容提及小時候曾目睹國民黨立委陳玉珍為了追愛，「莽撞衝進我家，一股吞完高粱後的勇猛，大喊著『豪、豪、豪』，她深愛的男人，小豪。」不少網友看到這篇舊文，紛紛打趣回應「大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」。

黃山料近日被多米多羅拍片批評書籍很水、是不合格的作家，引起網友瘋狂討論。不過有網友翻出黃山料2019年12月的貼文，當時陳玉珍隨黨團赴外交部抗議，過程中手遭夾傷送醫，同樣出身金門的黃山料在該篇臉書貼文回憶，他從小就認識陳玉珍，年少時還曾目睹當時深愛他叔叔的陳玉珍為了追愛，情緒激動在他家門外哭喊、敲門，大聲喊著叔叔的名諱，甚至疑似假裝昏倒，只為見到心儀對象一面，「是，她令人欽佩，她真的很擅長表演。20年過去，已然出師。」

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黃山料表示，不確定「玉珍阿姨」是否記得自己，不過成長的過程中，常看見路邊插上印有陳玉珍臉龐的競選旗幟，且每次參與選舉都勝選，「而我依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打我家大門，聲聲念念渴望奪得愛人，執念於達到目標的陳玉珍。她為愛情奮力一搏的樣子，20年後的今天猶存。存在於她奮力讓手被門夾到時的吶喊，存在於她吸著氧氣罩，眼神掃視著媒體。心理想著，對就是這樣快拍我。」

當時黃山料發文後，還引來陳玉珍氣到親自留言反擊「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私」、「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」當時還爆出黃山料文中的男子根本不是陳玉珍男友，只是陳玉珍單戀對象。

黃山料當年曾在臉書發文提及陳玉珍年輕時追愛的往事，大酸陳玉珍「真的很擅長表演」，如今這篇貼文又被網友翻出討論。翻攝自臉書

如今隨著多米多羅批評黃山料的影片引起熱議，這篇舊文也被網友翻出，在社群引起熱烈討論，不少網友紛紛表示「這篇文章大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」、「我記得，他那篇文筆比自己的書好」、「黃山料的料是爆料的狠料」。不過也有部分網友認為黃山料將別人的私生活拿出來講相當不妥，直言「你說他夾到手很蠢也沒問題，但是人家想談戀愛有什麼錯？單戀一個愛不到的人又有什麼錯？」

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