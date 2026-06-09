黃山料曾爆陳玉珍「闖家求愛裝昏」 網挖舊文笑瘋：寫過最有料的

政治中心／林昀萱報導

昔日陳玉珍夾到手送醫，黃山料發文爆料她「闖家追愛」、「擅長表演」，舊聞被挖出引發議論。（合成圖／翻攝自雙方臉書）

台灣暢銷作家黃山料近日被閱讀系YouTuber「多米多羅」點名評論，引爆網路熱議。就有鄉民挖出過去黃山料爆料國民黨立委陳玉珍「追愛」往事，笑翻直言「這大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」。

台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎」，連日引討論，還有人挖出過去黃山料爆料陳玉珍追愛的往事。2019年12月8日，陳玉珍跟隨黨團前往外交部抗議，卻意外被門夾到手送醫成為網路笑談，當時身為金門人的黃山料就發文，稱早就認識陳玉珍，但對她印象停留在小時候、陳玉珍衝進家中，對著自己叔叔大喊暱稱「豪、豪、豪」的追愛往事。黃山料說，當時陳玉珍約莫30歲還未走上政治路，但對愛人的衝動似乎和每次搶新聞版面時一樣拼命。「她能在我面前假裝昏倒、哭鬧敲門，也對著世界大喊著她渴望的愛人名諱，只為求得心愛之人見她一面。她令人欽佩，她真的很擅長表演，20年過去，已然出師。她眷戀著那位無框眼鏡，談吐斯文，經常幫我修電腦的叔叔」。

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黃山料文中表示，不確定「玉珍阿姨」是否記得自己，「成長的過程，看見路邊插上了印有陳玉珍臉龐的競選旗幟，她每一次選舉都旗開得勝，她勝利的消息年年不絕於耳。而我依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打我家大門，聲聲念念渴望奪得愛人，執念於達到目標的陳玉珍。」

黃山料曾撰文爆料陳玉珍求愛往事。（圖／翻攝自臉書）

當時這篇文章讓陳玉珍氣到親自留言反擊「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私」、「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」不過，之後爆出這名男子並非男友，只是陳玉珍單戀對象。

因為黃山料這篇舊文再被翻出，在社群平台Threads引起熱烈討論，網友紛紛表示「黃山料這個也太有料了吧！」「這篇文章大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」、「我記得，他那篇文筆比自己的書好」、「如果以後黃山料老師都用這種方式來敘述故事，我將成為他的書迷」、「黃山料的料是爆料的狠料」。不過也有人認為黃山料當時撰寫這篇文章不妥，直言「老實講我覺得這樣很不ok，沒事把別人私生活拿出來講。之前陳玉珍說什麼想戀愛有用交友軟體，因為政治立場的關係，同溫層超多人在揶揄他的。你攻擊他舔共ok，你說他夾到手很蠢也沒問題，但是人家想談戀愛有什麼錯？單戀一個愛不到的人又有什麼錯？」

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