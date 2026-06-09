黃山料最有料一次！曾爆陳玉珍「闖家裡求愛」網笑瘋

政治中心／綜合報導

蟬聯暢銷榜的知名作家黃山料，近來因獨特的文學風格與「廢話體」金句，遭知名 YouTuber「多米多羅」拍片公審與酸爆，在各大社群平台上引發兩派讀者鄉民的激烈論戰。沒想到，有神通廣大的鄉民突然翻出黃山料於 2019 年底撰寫的一篇驚人舊文，內容竟是實名爆料國民黨立委陳玉珍年輕時「莽撞衝他家追愛」的超狂猛料！這篇充滿畫面感且情緒飽滿的文字再度出土後，立刻讓大批網友笑翻並瘋狂轉發，紛紛直呼：「原來這才是真正的黃山料，這大概是他一生中寫過最有力、也最有料的文章了！」。

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黃山料「最有料一次」掀討論！網揭曾爆陳玉珍「闖家裡求見心愛人」全笑瘋

黃山料揭陳玉珍20年前，瘋狂追愛的事蹟。（圖／翻攝「黃山料」臉書）

莽撞衝家裡大喊「豪、豪、豪」！黃山料揭陳玉珍20年前追愛執念





這段被網友全面考古挖出的八卦往事，要追溯回 2019 年 12 月。當時陳玉珍因隨國民黨團到外交部抗議，不慎「被門夾到手」送醫而成為全台社群焦點與網路笑料。同樣身為金門人的黃山料，隨即在臉書發長文透露，自己其實從小就認識陳玉珍，但對她的印象一直停留在小時候。黃山料在文中細緻回憶，當年陳玉珍曾滿臉漲紅、極其莽撞地直接衝進他家，對著他那位戴著無框眼鏡、談吐斯文，且經常幫忙小孩子修電腦的叔叔展現驚人執念。陳玉珍不僅在門口瘋狂哭鬧、用力敲打大門，甚至在眾人面前假裝昏倒，對著全世界聲聲念念大喊著她渴望的愛人名諱「豪、豪、豪」，只求心愛之人願意開門見她一面。黃山料在文中暗酸陳玉珍為了達到目標執念極強，更直言「她真的很擅長表演，20年過去，已然出師」，每當在路邊看到陳玉珍的競選旗幟，都會讓他勾起這段驚心動魄的童年陰影。事後更有知情網友加碼爆料，黃山料的叔叔當年根本沒有跟陳玉珍交往，這一切完全是陳玉珍單方面的一場苦澀單戀，男方家庭當年甚至可能因此飽受驚嚇。

黃山料「最有料一次」掀討論！網揭曾爆陳玉珍「闖家裡求見心愛人」全笑瘋

陳玉珍動怒親自回嗆，澄清「不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲」。（圖／民視新聞）





文青式發言惹怒當事人！陳玉珍親動怒回嗆：我愛錯人但沒演戲





這篇涉及極大私隱的文青風爆料文在當年就投下震撼彈，甚至直接釣出陳玉珍本人在底下留言區大動肝火、火爆回嗆。陳玉珍當時不爽地反擊「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私！」陳玉珍強調自己確實記得黃山料，也知道他很有設計天分，但痛批對方不應該基於兩家長輩的熟識關係，就將別人的私生活與感情痛處當作換取網路名聲的工具，更憤怒且委屈地澄清「不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」如今這段陳年恩怨因黃山料近期的熱度再度成為社群焦點，全網紛紛開啟嘲諷模式，笑稱「黃山料的『料』，原來是爆料的狠料」、「拜託料哥不要再寫雞湯廢話了，我們要看的是這種故事，我絕對買爆」；不過也有另一派理性的聲音持不同意見，認為無論政治立場如何，隨意將別人 20 年前痛苦的單戀私生活拿出來當作笑柄消遣非常不厚道，人家想談戀愛、愛不到人並沒有錯，不該成為政治揶揄的工具，正反兩面的激烈論戰至今仍在網路上持續延燒。

















原文出處：黃山料「最有料一次」掀討論！網揭曾爆陳玉珍「闖家裡求見心愛人」全笑瘋

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