黃山料爆料陳玉珍30歲追愛自家叔叔！闖進家裡喊小名 網友讚嘆：這篇最有料

黃山料文章被YouTuber多米多羅開酸文章灌水、看了6本書內容都大同小異，網友翻出黃山料爆料國民黨立委陳玉珍追愛自己叔叔的往事，被笑說這篇內容最有料。翻攝FB＠黃山料

暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水、看了6本書內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學。有鄉民翻出黃山料在2019年底的一篇大爆料舊文，內容直接揭露國民黨立委陳玉珍20年前、約莫30歲期間的「追愛往事」，引來大批網友瘋狂朝聖，笑稱：「這大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了！」

2019年12月時，陳玉珍隨黨團到外交部抗議「被門夾到手」送醫引發全民熱議。當時同為金門人的黃山料就在臉書發文，透露小時候曾親眼目睹陳玉珍莽撞衝進家裡，喊著叔叔的名字「豪、豪、豪」。

黃山料酸陳玉珍20年前擅長表演 陳玉珍親自留言回嗆不厚道

黃山料在文中表示：「她能在我面前假裝昏倒、哭鬧敲門，也對著世界大喊著她渴望的愛人名諱。她令人欽佩，她真的很擅長表演，20年過去，已然出師。她眷戀著那位無框眼鏡，談吐斯文，經常幫我修電腦的叔叔。」並表示自己長大後看到陳玉珍每一次選舉都旗開得勝，依然會想起當年那位滿臉漲紅、執念於達到目標的陳玉珍。

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陳玉珍被黃山料爆料年輕時闖進喜歡對象家裡求愛。李智為攝

當時這篇文曝光後，立刻引來陳玉珍本人留言回嗆：「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私。請你不要把我跟把我的隱私，當作你來換取名聲的工具。」

陳玉珍更批評，自己以前的愛恨情仇不是讓黃山料拿來在網路上公開評論，「我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。把別人的隱私用自己自以為是的角度說出來，是一種厚道的表現嗎？」

陳玉珍當年回覆黃山料貼文。翻攝FB＠黃山料

陳玉珍當年回覆黃山料貼文。翻攝FB＠黃山料

網友驚爆男方只是陳玉珍單戀對象 有人認為侵犯私生活引熱議

後來陳玉珍更被網友踢爆，黃山料口中那位「經常幫忙修電腦的斯文叔叔」，根本不是陳玉珍的前男友，只是她當年的單戀對象。大批網友熱烈討論：「我大學時從一個金門同學那裡也聽過這個故事，沒想到是料哥的叔叔！」黃山料這段文字被翻出後，不少網友笑稱：「黃山料！不要再寫廢話了，我們要看的是這種故事，我會買爆！」

黃山料稱自己從經營廣告公司改行為作家時間不長，但已經是華文世界的暢銷作家，圖為他去馬來西亞舉辦簽書會。翻攝FB＠黃山料

不過，網路上也有人持不同意見，認為這樣拿公眾人物的感情隱私開玩笑很不OK，「你攻擊他政治立場OK，但是人家想談戀愛有什麼錯？單戀一個愛不到的人又有什麼錯？」認為不該因為政治立場不同，就無底線地去揶揄別人的私生活。



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