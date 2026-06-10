黃山料爆料「陳玉珍求愛故事」再翻出 網讚：有料！

黃山料爆料陳玉珍求愛故事再度被翻出。（圖／翻攝自黃山料 臉書／陳玉珍 珍愛金門 臉書）





34歲的暢銷作家黃山料，近日因為遭到旅日YouTuber多米多羅批評「內容空泛、文筆薄弱且故事架構重複」近日成為網友熱議的話題。然而有網友翻出黃山料過去「最有料」的事蹟，就是爆料立委陳玉珍闖到家門口求愛的故事，甚至有網友表示這是黃山料寫過最有料的作品了。

黃山料爆料陳玉珍「求愛故事」背景

陳玉珍於2019年因為到外交部抗議蘇啟誠案，混亂中爆發推擠，導致手指被夾到住院躺在重症觀察區，被質疑有特權，在當時引發許多爭議。

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黃山料當時在臉書發文爆料，他對陳玉珍的印象，還停留在曾莽撞衝到他家門口，對著深愛的男人大喊「豪、豪、豪」，而那名男子正是他的叔叔，那時的陳玉珍還未從政約莫30歲。

黃山料形容「她能在我面前假裝昏倒、哭鬧敲門，也對著世界大喊著她渴望的愛人名諱，只為求得心愛之人見她一面。她令人欽佩，她真的很擅長表演，20年過去，已然出師。」

黃山料表示，長大後看見路邊插上了印有陳玉珍臉龐的競選旗幟，依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打大門，聲聲念念渴望奪得愛人，執念於達到目標的陳玉珍，「她為愛情奮力一搏的樣子，20年後的今天猶存。」

陳玉珍痛批黃山料：評論別人隱私厚道嗎？

陳玉珍當年也在黃山料的臉書回應，「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私。」

陳玉珍痛批，「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認，我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。基於和你爸爸媽媽的關係，我也尊重你的長才，我不願意批評你，把別人的隱私、知道別人的隱私，用自己自以為是的角度說出來，是一種厚道的表現嗎？」

黃山料爆陳玉珍事件再度被翻出

有網友在Threads上再度翻出「黃山料爆料陳玉珍」事件，網友對此回應表示，「我記得，他那篇文筆比自己的書好」、「黃山料！不要再寫廢話了我們要看的是這種故事，我會買爆」、「如果以後黃山料老師都用這種方式來敘述故事，我將成為他的書迷」、「這是真的，聽過金門人講過這個八卦，據說是當地人都知道的程度」、「這篇文章大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」。

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