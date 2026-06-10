黃山料有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導
蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅 Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根本浪費紙」。對此，財經網美胡采蘋發言，表示在看多米多羅的影片時，見其抱怨的一點是「黃山料一直提到要定期定額」，讓她不得不逆風一下，就重視理財的部分支持黃山料觀點。
胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發文，提到她公司裡的設計師來自實踐大學服裝設系，曾為高材生的她表示，「黃山料是我們系上的傳奇」，列舉如在校是學弟妹們的偶像、曾作為台灣代表參加倫敦國際畢業生時裝周比賽，擊敗應屆畢業生，奪金全球冠軍等豐功偉業，「是超頂尖的厲害。」
胡采蘋在文末透露，當她看完多米多羅的影片，發現其中一個抱怨點是「每本書都在叫人家要定期定額」時，驚喜黃山料竟如此重視理財，笑稱「光是這點我就要逆風力挺黃山料一下」；貼文曝光後引起網友熱議，有人調侃居然沒提到多人吐槽的「留白習慣」，也有人肯定其經營品牌的能力，認為黃山料確實理財觀念不錯，甚至有網友直言「會定期定額的人能壞到哪裡去？」
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