黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
網友發現這篇舊文後，紛紛在留言區表示，這可能是黃山料寫過「最有料的東西」，言下之意是這篇文章的內容遠比其平時發表的「心靈雞湯」作品更具話題性。黃山料長期以勵志語錄著稱，著作多年來穩居書店暢銷排行榜前列，擁有廣大粉絲基礎。
對於黃山料的公開發文，陳玉珍當年隨後在留言區直接回應，表達強烈不滿。陳玉珍指出：「這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私。」她進一步強調，自己過去的感情經歷不應成為網路上的公開評論素材。
陳玉珍說：「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認，我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」她的發言，直指黃山料未經同意就將他人私密感情經歷公諸於世的做法，違反了對個人隱私的尊重。
這則舊文的浮出水面，也巧合地發生在黃山料近日因其「廢話體語錄」風格遭YouTuber「多米多羅」批評後不久。該批評影片引發網路廣泛討論，並掀起網友對黃山料文風的模仿風潮。陳玉珍的回應則強調了隱私保護的重要性，認為即便是為了傳遞勵志訊息，也不應該犧牲他人的隱私權和尊嚴。
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