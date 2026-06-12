黃山料被酸「廢話體文學」回應了！喊話讀者：不要浪費時間證明對錯…出版社也出手
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，因此也被網友戲稱為「廢話體」文學，影片曝光後更是掀起全台熱議。對此，黃山料再度發聲回應，呼籲支持他的讀者應該更專注在自我成長與個人生活上，同時表示他將持續創作；而出版社三采文化也表示，針對人身攻擊與網路霸凌的行為，目前都已蒐證保留法律追訴權。
黃山料再發聲反擊：不是因為你不好，是他們本身就會傷人
黃山料11日透過粉專發文，首先感謝每位讀者，並引述作品《我的黑道姑姑》中曾寫道，每個人都依照自己的價值觀而活，因此當某個人事物不符合劇本時，為了不讓自己所相信的事情崩壞，這個人事物可能就會成為劇本中的壞人：「但其實你可能什麼也沒做錯，他們的行為，只來自於他們自己的課題，不是因為你不好，而是他們本身就會傷人。」
黃山料也在文中感謝所有喜歡他作品的讀者，同時希望讀者們可以把時間留給自己，因為他認為，人生最珍貴的是個人的生活，與其花時間在網路上證明對錯，不如多花時間陪陪家人、看書、做讓自己快樂的事，創造屬於自己的幸福：「把日子過好，比什麼都重要。」
黃山料表示，他也一直把時間放到寫作上，繼續撰寫在乎的故事、人類在脆弱裡怎麼重新站起來，依舊寫著曾經陪伴眾多讀者的句子，並表示讀者們把人生過得好，一直都是他最想看到的事，最後也向眾多支持他的讀者喊話：「一起加油！」
出版社強硬表態：已蒐證不排除提告
對於網路上的批評聲浪，黃山料的主要合作出版社三采文化也在10日發表官方聲明，出版社強調致力為各類創作者提供發聲舞台，也相信每部作品都承載著作者的心血，因此一向虛心接受各界的理性批評與建設性討論，再加上理解讀者喜好各異，為此也尊重每個人選擇不同閱讀體驗的權利。
不過，出版社最近發現網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊，部分言論甚至上升到接近網路霸凌的行為，遠遠超越理性討論的範圍，不僅嚴重傷害創作者，也扭曲健康、開放的出版空間。三采文化表示，已針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究權利：「我們絕不姑息任何形式的惡意霸凌，將堅定捍衛創作者的尊嚴與安心創作的環境。」
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