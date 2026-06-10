「黃山料遭diss」紅出圈！前總統陳水扁幽默神回覆 大批網友朝聖

娛樂中心／謝宛真報導

網紅多米多羅（圖）批作家黃山料的書，看完6本但體感就像只看2本。（圖／翻攝自多米多羅YT）

台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅批評作品「水到不行」、內容大同小異，明明看完6本著作「但體感只有 2本」，犀利又充滿歡樂的讀後感掀起網友熱烈討論。沒想到前總統陳水扁也跟上這波話題，巧妙以「黃刪料」回應網友對他的讚嘆，吸引許多網友按讚留言。

台灣作家黃山料出過多本暢銷書籍，還多次榮登各大書店暢銷榜冠軍（圖／翻攝自黃山料臉書）

不同於盛傳失智的前總統馬英九，陳水扁近年活躍於網路上，尤其熱愛玩Threads還變身「活網仔」，深諳各種時事迷因哏。2年多前有Threads網友發文寫下「阿扁巴巴大俠，我心中最有料的台灣總統」，並附上被陳水扁帳號追蹤的截圖做紀念，結果陳水扁近日突然現身留言。

廣告 廣告

陳水扁寫下「阿扁沒那麼『有料』啦，有時候海巡遇到稍微黃色的料阿扁會選擇刪掉.. .黃刪料」。回覆曝光後，火速吸引2.7萬人按讚，更引來大批網友朝聖，紛紛留言「笑死黃山料都能跟上，阿扁太有料了」、「不可能梗那麼新欸」、「多年前北市掃黃，現在直接脆上掃黃」、「但凡晚一點沒刷網路都不知道阿扁在說什麼⋯天啊太好笑」、「總有一天可以看到多米多羅跟阿扁的奇蹟連動」、「扁哥真的是 學到老的典範」。

前總統陳水扁以近期暢銷作家黃山料為梗回應網友。（圖／翻攝自Threads）

多米多羅5日發布新片，表示黃山料的書在台灣連續5年位居暢銷排行榜第一名、狂賣幾十萬本，至今共出版9本書，他讀了其中6本後卻覺得黃山料寫作技術超爛、詞彙貧乏，書中不少句子給人「聽君一席話，如聽一席話」的感受，認為他是個「不合格的作家、滿分的大眾心理挑撥師」。

前總統陳水扁現在是「活網仔」，超會玩AI哏圖。（圖／翻攝自Threads @chenshuibian88）

對於外界批評，黃山料7日則表示「能理解每位讀者喜歡的作品不同，期待的閱讀體驗也不同」，透露全職寫作五年來，他一直努力讓更多原本不閱讀的人，願意翻開一本書也願意走進書店，未來他將繼續朝這個方向前進，也會繼續學習成長，感謝各界建議及讀者一路以來的支持。

更多三立新聞網報導

多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖

年輕人都未必跟得上！小英超會玩梗、阿扁做AI哏圖 賴清德也瘋戰鬥陀螺

轟黃山料「最難看作家」掀戰火！多米多羅流量炸裂 訂閱數2天暴增4萬人

專家喊下週大跌？吳淡如重提巴菲特「百萬美元賭局」：忙進忙出未必贏

