黃岩島海域貨輪翻覆！陸南部戰區+海警救援 菲船員17人獲救

南海局勢持續緊張之際，一艘外籍貨輪近日於民主礁（大陸稱黃岩島）附近海域傾覆失聯，大陸南部戰區與海警聯手展開大規模搜救，截至今中午，船上21名菲律賓籍船員已有17人尋獲，但2人不幸罹難，仍有4人下落不明。

被救起的菲籍船員。（圖／翻攝新浪微博）

《央視新聞》報導，大陸南部戰區於今凌晨1時30分左右接獲三沙海事局通報稱，22日21時30分許，一艘自菲律賓駛往大陸廣東的外籍散裝貨船，在民主礁西北約55海浬處發生傾斜，隨後失聯。

通報指出，該貨輪船上共有21名船員，均為菲律賓籍，中方接獲通報後，南部戰區立即啟動應急救援機制，前往事故海域，並派遣軍機在失事海域上空持續搜索，之後指示正在附近海域巡航的2艘大陸海警艦艇，迅速前往施救。

廣告 廣告

在南部戰區與海警聯手展開搜救下，截至今天中午12時30分，這艘貨輪上21名船員，已救起17人，其中14人生命狀況穩定、2人不幸遇難、1人正在搶救。目前，救援行動仍在進行，相關單位正持續擴大搜索範圍。

延伸閱讀

台股新二哥來了！台達電漲停創歷史新天價 市值衝3.23兆

華郵投書：台矽盾恐瓦解？ 美若晶片獨立、安全承諾遭質疑

國科會投入低碳能源研究拚淨零 台積電表態可協助