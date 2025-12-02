黃崇仁直言「做生技比做半導體還開心！」為何他砸10億做癌症新藥，三年就取得台美官方開綠燈？

智合精準醫學科技董事長黃崇仁周一（12/1）公開表示，出自醫生世家、身為醫學博士的他，「我做生技比做半導體還要開心」！ 成立於2015年的智合精準，周一舉行自家癌症新藥BGM-2121的成果發表會。黃崇仁投資10億台幣研發這款新藥三年後，已經獲得美國食品藥物管理局（FDA）及衛生福利部食藥署的雙雙許可，將啟動第一期臨床實驗，與台大醫院及台北榮民總醫院合作，並同步展開人體試驗委員會（IRB）的審查相關作業。 黃崇仁指出，全球每年有2000萬癌症病人，他希望智合這款癌症新藥在胰臟癌、肺癌及食道癌，以及針對鱗狀細胞的相關癌症等領域，能為大約四成病患提供解方。

黃崇仁說明，這款新藥具三大臨床價值：抗腫瘤、抗高血鈣、抗惡病質

根據智合精準新聞稿，尤其自主研發、全球首創 PTHrP（副甲狀腺素相關蛋白）的標靶單株抗體新藥BGM-2121，在胰臟癌、肺癌、食道癌，尤其是針對鱗狀細胞的相關癌症等多項高度惡性癌種的動物模型中，展現抗腫瘤、抗轉移、改善系統性併發症的完整關鍵治療成果。

這不僅為缺乏有效治療選項的中晚期癌症，提供全新的「上游機制型」治療切入點，也是近十年來少數兼具跨癌種潛力的新型標靶抗體。

黃崇仁在發表會中說明，根據前臨床研究顯示，細胞與動物模型已驗證 BGM-2121具三大臨床價值，也就是抗腫瘤（抑制增生、降低轉移）、抗高血鈣（降低急症處置與住院需求），以及抗惡病質（改善肌肉與脂肪流失），且食蟹猴GLP毒理試驗亦顯示良好耐受度，支持BGM-2121啟動人體試驗。

他表示，癌症通常可以分為四期，而目前全球仍缺乏真正針對「疾病上游驅動因子」的機制型新藥，晚期實體腫瘤（第三期至第四期）已成為各國藥物開發規模巨大卻長期未被滿足的藍海市場，而「智合此次的技術突破，在競爭激烈的腫瘤治療領域中，成功找出一個全新的切入點」。

中晚期癌症常見治療手段有化療、標靶藥物及免疫療法，為皆有其侷限

智合精準說明，全球多數高致死率實體腫瘤患者在初診時，即處於無法手術或具高度轉移風險的中晚期（第三期至第四期），尤其在胰臟癌、肺癌、食道癌等癌種中，晚期診斷比例更高於許多其他癌別。此階段患者常面臨腫瘤急速惡化、遠端轉移，以及免疫與代謝系統失衡等問題，使現行治療手段普遍受限，包括化療毒性高、反應率有限；標靶藥物容易因突變而快速失效；免疫療法的反應率則因腫瘤微環境不佳而不穩定。

黃崇仁指出，PTHrP做為PTH1R（甲狀旁腺激素受體1型）的配體，在多種高致死率實體癌中異常高表現，會促進腫瘤細胞增生、侵襲與轉移，改變腫瘤微環境抑制免疫反應，並引發惡性高血鈣及惡病質（肌肉與脂肪快速流失）。

然而，臨床上至今仍無任何直接針對PTHrP的治療藥物，主因在於它屬於疾病的「上游驅動分子」，需精準阻斷而不能影響正常生理，而多數公司過去專注於基因突變與免疫靶點，忽略該路徑。

智合歷經三年研發跨領域技術平台攻克這一高難度瓶頸，領先全球成功推出PTHrP中和抗體。

