黃崇仁砸美金160萬買下畫作 Discovery頻道《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》揭祕

節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，請出黃崇仁博士比對兩版本《蒙娜麗莎》，提出證據指向年輕版亦出自達文西之手。（Discovery頻道提供）

力晶科技創辦人黃崇仁擁有醫學博士的學位，但對於藝術依然相當熱衷，偶然間在拍賣會上以美金160萬元買下「蒙娜麗莎」畫作，赫然發現是已知現存的「蒙娜麗莎」畫作中，看起來最年輕的一幅。究竟這幅畫作的來龍去脈為何？Discovery頻道節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》（A Mona Lisa Obession）巴黎羅浮宮、西班牙馬德里與義大利佛羅倫斯等地，嘗試解開畫作背後的謎底。

「蒙娜麗莎」自文藝復興時期誕生以來，不僅啟發了許多藝術史的對話討論，更具有象徵意義，激發人們對這種藝術形式的好奇心。畫中女子麗莎德爾喬宮多（Lisa del Giocondo）是佛羅倫斯富商之妻，因達文西筆下描繪出她那抹曖昧而神祕的微笑，成為全球最具象徵性的肖像。達文西研究學者莎拉塔格利亞拉甘巴（Sara Taglialagamba）在節目中指出：「這幅畫是全世界被參觀、歌頌、以及被模仿最多的藝術品。」她的微笑，既熟悉又遙遠。

不過畫家達文西（Leonardo da Vinci）所創作的「蒙娜麗莎」，並非只有一幅；加上他也有在舊畫作上頭，直接繪製新作品、蓋掉舊畫的習慣，所以歷年以來眾人都對此爭論不休。而「蒙娜麗莎」的傳奇並非一蹴可幾。直至1911年羅浮宮畫作失竊事件轟動全球後，這幅作品才真正成為家喻戶曉的藝術焦點。正因它舉世聞名的地位，圍繞畫作的討論與猜測從未停歇，特別是關於「是否存在不同版本蒙娜麗莎」的爭論：多年來，「蒙娜麗莎」的經典形象啟發了許多受其影響的版本。版本間細微的差異展現了「蒙娜麗莎」在藝術詮釋上的多重面貌。

台灣藝術收藏家黃崇仁博士珍藏的版本，被稱為看起來最年輕的「蒙娜麗莎」。此畫作描繪的喬宮多夫人面容更年輕、神情更柔和，細節展現出達文西構思初期的藝術語彙，為「是否存在著不同版本蒙娜麗莎」之爭提供了嶄新的研究方向。黃崇仁博士以醫學與藝術雙重專業視角，深入分析畫中人體結構、光影層次與筆觸特徵，提出關於創作過程的精闢見解。他指出：「這不只是對畫作來源的探討，更是對達文西的創作精神如何跨越世紀、延續藝術與科學對話的再發現。」

節目鏡頭也深入多個國際典藏版本—包含法國羅浮宮、西班牙普拉多博物館、日內瓦蒙娜麗莎基金會艾爾沃思版本。節目中多位專家觀點交錯呈現，達文西權威學者馬丁肯普（Martin Kemp）提到，達文西以嚴謹的科學觀察與藝術創造力結合，讓筆下人物的肌理與光影都呈現出前所未見的生命力。對某些人而言，「蒙娜麗莎」不僅象徵藝術的極致，更代表人類對知識與美的無盡追尋。

黃崇仁博士（左）與華納兄弟探索頻道高級副總裁、大中華區董事總經理暨亞太區體驗事業部董事總經理邱煌（右），聯手宣告探索最知名畫作的神祕面貌。（Discovery頻道提供）

這幅畫作究竟還隱藏著多少不為人知的故事？Discovery頻道全新節目《謎樣蒙娜麗莎：喬宮多夫人》，邀集藝術史學家、達文西研究學者及藝術收藏家，帶領觀眾穿越時空，重新審視這抹微笑背後的故事與創作精神，11月29日星期六晚上8點於Discovery頻道台灣首播。

