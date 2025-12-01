黃崇仁：生技比半導體開心 智合明Q3登興櫃
[NOWnews今日新聞] 智合精準醫學科技今（1）宣布公司自主研發的副甲狀腺素相關蛋白（ PTHrP）新藥美國FDA、台灣TFDA 核准啟動第一期臨床試驗。智合董事長暨執行長，也是半導體廠力積電董事長黃崇仁表示，自己做半導體沒有台積電厲害，但是生技有機會；未來持續發展下半導體會讓其他人管理，自己會繼續在生技耕耘。
智合今舉辦「抗癌醫學新突破——抑制癌細胞增生轉移的創新療法成果發表會」中，旗下自主研發的標靶單株抗體新藥「BGM-2121」在胰臟癌、肺癌、食道癌，展現抗腫瘤、抗轉移、改善系統性併發症的完整關鍵治療成果；在缺乏有效治療的中晚期實體癌提供全新的「上游機制型」治療切入點。
晚期實體腫瘤已成為藥物開發規模巨大，卻長期未被滿足的藍海市場，黃崇仁說，智合此次的技術突破，在競爭激烈的腫瘤治療領域中，成功找出一個全新的切入點。尤其在胰臟癌、肺癌、食道癌等癌種中，晚期診斷比例更高於許多其他癌別，因此面臨腫瘤急速惡化、遠端轉移，以及免疫與代謝系統失衡等問題，使得治療受限。
臨床上至今仍無任何直接針對 PTHrP 的治療藥物，主因在於它屬於疾病的「上游驅動分子」，需精準阻斷而不能影響正常生理；智合歷經3年研發跨領域技術平台攻克瓶頸，領先全球成功推出 PTHrP 中和抗體，不只獲准一期臨床，也將同步展開人體試驗委員會（IRB）之審查相關作業，加速新藥全球化推進。
總經理汪嘉林表示，已經遞交台大、北榮的IRB申請，同時明年第二季準備公開發行，第三季興櫃。
黃崇仁指出，新藥的專利全數在智合身上，「我跟同仁講做不出來寧願放棄」，也不要別人的專利。他笑稱，自己跟台積電創辦人張忠謀是很好的朋友，但半導體做的沒有他好，生技就有可以。做生技十分開心，比半導體還開心，未來若持續發展下去，半導體將交手他人管理，但會持續在生技努力。
