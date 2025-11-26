中央社

黃崇凱在馬德里書店與「新寶島」及紀大偉的「膜」西譯本 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣作家黃崇凱近日受邀至馬德里為「新寶島」西文譯本進行新書巡迴講座，趁空到市中心的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）視察時，發現作家紀大偉的酷兒科幻經典「膜」西文譯本也在書店陳列，開心地拿起2本書合影。

中央社記者胡家綺馬德里攝 114年11月26日

