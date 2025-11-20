中央社

黃崇凱「新寶島」西譯本出版 馬德里大學講座獲迴響 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

以台灣和古巴人民大交換的虛構情節為背景的小說「新寶島」西文譯本近日面世，作家黃崇凱（右2）受邀赴西宣傳，19日在馬德里康普頓斯大學文學院舉辦首場新書講座，由東亞研究系系主任馬康淑博士（講台中）主持、駐西班牙副代表張自信（左2）、負責出版的迷宮筆記出版社負責人阿列斯（左1）及譯者馬里奧博士（右1）皆出席，獲得滿座學生熱烈迴響。

中央社記者胡家綺馬德里攝 114年11月20日

