黃崇凱「新寶島」西譯本面世 馬德里首場講座爆滿

（中央社記者胡家綺馬德里19日專電）以台灣和古巴人民大交換的虛構情節為背景的小說「新寶島」西文譯本近日面世，作家黃崇凱受邀赴西宣傳，今天在馬德里知名大學文學院舉辦首場新書講座，滿座學生迴響熱烈。

台灣作家黃崇凱的小說「新寶島」在2024年獲得文化部外譯補助，由馬德里康普頓斯大學東亞研究系教授馬里奧博士（Mario Santander Oliván）翻譯成西班牙文，西譯書名為El Intercambio de Formosa（福爾摩沙大交換），經西班牙「迷宮筆記出版社」（Editorial Cuadernos del Laberinto）於本月出版。

駐西班牙代表處文化組與迷宮筆記出版社攜手合作，邀請黃崇凱赴西班牙出席19日至25日舉辦的4場新書巡迴講座，地點橫跨馬德里與鄰近城鎮的文學與文化重鎮。

首場新書講座活動於今天在「馬德里康普頓斯大學」（Universidad Complutense de Madrid）文學院演講廳舉行，由東亞研究系主任馬康淑博士（Consuelo Marco Martínez）主持，在駐西班牙副代表張自信和迷宮筆記出版社負責人阿列斯（Alicia Arés）致詞後，黃崇凱向年輕學子導讀新書，譯者馬里奧擔任口譯。

黃崇凱以「台灣人對西班牙的印象」開場，他播放台灣歌后蔡依林代表作「馬德里不思議」MV讓西班牙大學生猜拍攝背景，當揭曉拍攝地點其實在匈牙利小鎮時，他幽默指出「這就是台灣人對西班牙的錯誤印象」。

黃崇凱表示，對許多台灣人來說，西班牙有好吃的食物、厲害的運動員、難懂的藝術家，對於寫作的人如他來說，當然還有重要的文學家如世界名著「唐吉軻德」作者—西班牙文學巨匠「塞萬提斯」（Miguel de Cervantes Saavedra），引起學生共鳴。

黃崇凱接著介紹，西班牙帝國曾在1626年至1642年之間殖民統治北台灣，同期間古巴也為西班牙的殖民地，2座島嶼因西班牙而連結起一段共同的命運。

有學生問到，被西班牙殖民的拉丁美洲國家不只一個，為什麼選擇古巴作為小說中與台灣人交換生活所在的國家？黃崇凱表示，古巴和台灣地理上都處於副熱帶、都種植甘蔗、都產糖、國球都是棒球；此外，2個島國的地緣政治處境彷彿「鏡像」，古巴是共產主義小國，處在資本主義大國美國邊緣；而台灣是個資本主義小國，旁邊有共產主義大國中國虎視眈眈。

馬康淑博士為講座做結論時，指出閱讀「新寶島」除了享受文學外，還可深度認識台灣獨特文化，包括傳統中國文化、日文與美國文化，及西班牙與荷蘭殖民歷史影響，進而理解台灣複雜的政治社會脈絡，反思身分認同與多元文化主義，她並鼓勵學生們到台灣旅行和學習。

講座現場座無虛席，學生們發問踴躍，除了表達對台灣文化的濃厚興趣，結束後更熱烈購書，許多書迷現場排起隊來要求黃崇凱簽書。

黃崇凱是1981年出生的雲林人，台大歷史所畢業，曾任職雜誌及出版編輯，著有「比冥王星更遠的地方」、「黃色小說」及「文藝春秋」等小說，曾獲吳濁流文學獎等多項文學獎項。「新寶島」由春山出版社於2021年出版，同年獲得台灣文學獎金典獎及Openbook好書獎年度中文創作。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄告訴中央社，在這場講座後，黃崇凱還將踏足西班牙3處列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的重要地點繼續新書宣傳行程，包括位在埃納雷斯堡（Alcala de Henares）的「塞萬提斯故居博物館」（Museo Casa Natal de Cervantes）、馬德里麗池公園（Parque de El Retiro）的公共圖書館及阿維拉（Ávila）的主教宮殿，拓展台灣文學與西語文學界的交流對話。（編輯：張芷瑄）1141120