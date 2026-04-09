黃帝穎嘲「得了便宜還賣乖」：陳佩琪亂嗆北檢反害慘柯文哲二審！指兩大法律窘境：凸顯USB關鍵性、二審法官將其態度盡收眼底

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民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪因百本存摺爭議，再嗆台北地方檢察署。律師黃帝穎今（9）日於臉書發文分析，陳佩琪嗆北檢，稱查扣的72本存摺與沈慶京無關，將害柯文哲面臨二大法律窘境。黃帝穎指出，第一不僅凸顯扣押的USB內工作簿記載「小沈1500」及朱亞虎認罪行賄更為關鍵，而陳佩琪罵北檢搜索時態度，顯示出「得了便宜還賣乖」，二審法官都看在眼裡。他表示，「陳佩琪亂嗆北檢反害慘柯文哲二審」。

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陳佩琪昨日發文嗆北檢並表示，查扣的存摺並無百本，僅72本。黃帝穎分析，陳佩琪嗆北檢，將害柯文哲面臨二大法律窘境。

黃帝穎指出，陳佩琪稱百本存摺被搜索查扣，罵北檢搜索把他當「賤狗」，遭北檢聲明打臉，但陳佩琪再嗆北檢表示，原本不打算再回應，但因「百本存摺」爭議再起，迫使她再次發聲。他表示，陳佩琪發文續稱，檢方強調依SOP執行搜索，並特別說明僅查扣72本存摺，但這與案件核心無關，「跟你們要查有沒有沈慶京匯錢給我們一點關係也沒有」。

黃帝穎認為，在貪瀆案件中，檢方全面清查金流本為常態程序，陳佩琪續罵北檢查扣72本存摺與沈慶京無關，反而讓焦點回到更具關鍵性的證據。他指出，在柯文哲家搜索查扣的USB，內含工作簿記載「小沈1500」，以及相關人士朱亞虎認罪行賄等內容，才是案件中具有「致命殺傷力」的重點，未來在二審中恐對柯文哲更為不利。

對於陳佩琪批評檢方搜索態度，黃帝穎也指出，一般情況下，檢察官持法院核發的搜索票執行時，若遭拒絕配合，為避免串證或滅證風險，通常會直接破門進入，不會在外久候。然而，本案中檢廉人員在柯文哲住處外等候約一小時仍未強行破門，顯示已給予相當程度的禮遇。

黃帝穎認為，陳佩琪嗆北檢，反而凸顯柯文哲「得了便宜還賣乖」，不僅無助於案件辯護，相關態度「二審法官當然看在眼裏」。

黃帝穎強調，陳佩琪連番發言，從證據面與法庭觀感兩方面來看，皆可能加重柯文哲在二審所面臨的壓力與風險，直言此舉「反害慘柯文哲」。

（圖片來源：黃帝穎、陳佩琪臉書、三立新聞網）

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