黃帝穎律師點名鄭麗文、王鴻薇：美台關稅引爆舔中政客崩潰雙標

對於關稅拍板，黃帝穎律師今（19）天表示，美台關稅引爆舔中政客崩潰雙標、鄭麗文與王鴻薇舔中雙標毫不掩飾，網路特定帳號狂洗關稅代價賣台，明顯協同中國外交部堅決反對立場。

美台關稅降為15%且不疊加，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。（圖／經濟部提供）

黃帝穎律師指出，美台關稅降為15%且不疊加，台灣更是成為美國第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家，國內產業界正面回應，甚至韓國媒體報導，台美關稅優惠條件引起韓競爭產業憂慮。

但國民黨卻「見不得台灣好」崩潰亂罵，完全唱和中國外交部對台美關稅「堅決反對」立場。網路也出現特定帳號狂洗關稅代價及賣台等，明顯協同中國認知戰。

黃帝穎律師列出：

舔中政客崩潰雙標案例1

王鴻薇造謠台積電4成產能移轉美國，卻對中國宣稱擁有台灣（包括台積電等全部資產）裝聾作啞；國民黨立委王鴻薇造謠台積電4成產能移轉美國，事實是台美關稅MOU或協議並無台積電4成產能移轉美國的明文。

美國商業部長說4成半導體供應鏈產能移轉美國，明顯是美國官員的政策目標，台美都是民主國家，關稅談判結果還是依據協議或MOU的文字辦理，台美共同打造科技、商業及安全的戰略合作，本就正常且正面，但舔中政客卻崩潰到瞎扯亂罵。

中國國家主席習近平一再宣稱台灣是中國的一部分，當然包括台積電等全部台灣資產均屬於中國，對比王鴻薇刻意曲解美國轉移台積電40%藉此亂罵，卻對中國宣稱擁有台灣（台積電等產業100%）裝聾作啞，明顯舔中雙標。

舔中政客崩潰雙標案例2

鄭麗文痛罵台灣關稅降為15%是不堪的結果，卻不敢講中國關稅是47%；美國商業部宣布台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文之流的中國人定調，台灣不是中國的47%。

國民黨主席鄭麗文痛罵台灣關稅調降為15%「不堪」，卻想強迫台灣人當中國人，比照中國關稅47%，擺明舔中雙標。

