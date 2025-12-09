黃帝穎律師：三大反常直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆

記者李鴻典／台北報導

《鏡週刊》今報導，民眾黨主席黃國昌一名「姻親表弟」奉命代辦存款作為凱思國際資本，視同凱思負責人李麗娟以外的第二道防火牆。黃帝穎律師對此表示，《鏡週刊》爆黃國昌狗仔公司凱思人頭防火牆將倒；黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，三大反常直殺黃國昌。

《鏡週刊》今爆黃國昌涉貪風暴持續擴大！（圖／翻攝畫面）

黃帝穎律師寫道，《鏡週刊》今爆黃國昌涉貪風暴持續擴大！繼凱思國際負責人李麗娟遭本刊直擊確認只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於李麗娟是關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。

黃帝穎律師說，週刊直指，黃國昌的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。

三大反常直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆，黃帝穎律師列出：

1.黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，凱思金流明顯反常

週刊爆黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思，與凱思無關的人以現金成立凱思如同車手，這代表追查凱思金流已進入深水區，連現金車手斷點都被查出，若是正常公司經營，何須現金車手製造斷點？明顯反常。

2.被爆黃國昌狗仔公司人頭的凱思及李麗娟竟不敢提告

正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽或老闆李麗娟名譽，公開澄清甚至提告都是常態，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司、李麗娟是人頭，凱思與李麗娟不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，導致黃國昌質詢個案與收賄嫌疑持續延燒！

3.週刊爆臺雅集團200萬元涉行賄黃國昌竟不敢提告

臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯反常。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

