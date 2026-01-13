黃帝穎律師：台美關稅15%《紐時》搶先報，不讓黃國昌「割稻尾」

記者李鴻典／台北報導

《紐約時報》報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。黃帝穎律師說，台美關稅降為15%《紐約時報》搶先報，凸顯美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握高度精細，不讓民眾黨主席黃國昌「割稻尾」。

台灣民眾黨主席黃國昌搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

黃帝穎律師寫道，《紐約時報》報導，川普政府正接近與台灣達成一項貿易協議，內容包括將台灣出口至美國關稅稅率降至15%，並要求台積電承諾在亞利桑那州再興建至少5座晶圓廠設施。台美協議已歷經數月談判，目前正進行文本審議與修訂，最快可望於本月對外宣布。

黃帝穎律師指出，黃國昌率民眾黨高調訪美聲稱談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行，但黃國昌自己「會期中」出國則改口自稱「我們撐起國家」。

黃帝穎律師提到，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國紐約時報即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關。關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。

另據《中央社》報導，黃國昌今天率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。除了AIT執行理事藍鶯陪同外，國務院官員也現身AIT總部。然而，對於實際拜會對象與交流內容，黃國昌本人始終低調，未透露細節。

