黃帝穎律師：藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署違憲惡法具正當性！

記者李鴻典／台北報導

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調「行政院沒有必須執行的壓力」。黃帝穎律師今（11）天發表專文指出，閣揆不副署違憲惡法是守憲護民的最後防線。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

黃帝穎律師指出，世界民主法治國家，行政、立法、司法所有憲政機關都有守護民主憲政的義務，這不僅是大法官的權責。尤其，台灣發生全球民主國家難以想像的「憲法法庭癱瘓」，行政院是憲政機關，就更應擔起守護民主憲政的憲法義務。

廣告 廣告

他說，藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！

黃帝穎律師認為，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。閣揆擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。

黃帝穎律師今（11）天發表專文指出，閣揆不副署違憲惡法是守憲護民的最後防線。

國會制衡閣揆不副署有二個機制，黃帝穎律師列出：

1.國會有權倒閣，若不敢倒閣即證明閣揆「不副署」違憲惡法具憲法正當性

依據「憲法增修條文」第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案，但立法院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院「守護民主憲政」的不副署具有高度憲法正當性。

2.立法院提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，藍白癱瘓憲法法庭反擋了自己的救濟途徑

憲法法庭有權審判閣揆不副署法律是否違憲，針對國會過半通過法律，卻因閣揆不副署無法生效，國會當然可以提憲法訴訟主張閣揆應副署，但藍白作法自斃，除非修法讓憲訴法回到常軌，否則國會已把自己憲法救濟途徑堵死。

藍白不敢倒閣，就證明閣揆不副署違憲惡法具正當性！黃帝穎律師強調，藍白若不滿閣揆不副署，目前只剩下「倒閣」選項，藍白若不敢倒閣，即證明閣揆保護人民、保護國家、守護民主憲政的「不副署」，具有高度憲法正當性。

更多三立新聞網報導

前幕僚：柯文哲一直喊法院要直播，但為什麼不乾脆跟橘子開直播？

「助理費」有什麼罪？周軒：請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」

吳靜怡：鄭麗文是不是被架空？藍營金主居然可以直接介入黨團運作？

國台辦發言人陳斌華結巴說明一切 媒體人：太監在教人怎麼享受性生活

