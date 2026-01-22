黃帝穎律師：黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委黃國昌遭控洩密，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22）天上午在律師黃帝穎陪同下，到北檢遞狀告發黃國昌涉犯國家機密保護法。台灣台北地方檢察署已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦；黃國昌對此表示，民進黨這群人非常可笑，不要秀下限。黃帝穎律師則說，二大案件打臉黃國昌是有違憲前科的手下敗將！

黃帝穎律師則說，二大案件打臉黃國昌是有違憲前科的手下敗將！（圖／翻攝畫面）

黃國昌在立法院接受媒體聯訪表示，民進黨這群人非常可笑，是否還搞不清楚適用哪個法條，針對法盲特意炒作，他奉勸好好做立委的事，別秀下限。他就等著看，等檢察官不起訴處分後，再添1筆民進黨對他濫訴。

廣告 廣告

黃帝穎律師下午則在社群平台發文，二大案件打臉黃國昌法盲秀違憲！黃國昌30秒說謊被抓包竟惱羞罵人法盲，擺明為無法解釋42秒轉移焦點。

黃帝穎律師指出，黃國昌夾帶國防機密辯稱是不小心、不到30秒，但經陳培瑜委員比對監視器畫面，揭發黃國昌「說謊」，監視畫面有42秒被黃國昌掩飾，且藏於監視死角，因此陳培瑜委員依「國家機密保護法」及「刑法洩漏國防秘密罪」向北檢告發。

黃國昌無法解釋為何說謊，更無力說明為何掩飾監視器死角的42秒，黃國昌的回應是謾罵「法盲秀下線」，明顯心虛轉移焦點。

黃帝穎律師也說，二大案件打臉黃國昌是有違憲前科的手下敗將，他列出：

1.憲法法庭判決國會擴權違憲，黃國昌有違憲前科

憲法法庭113年憲判字第9號判決國會擴權法案違憲，黃國昌主導的國會擴權法案被大法官判決違憲。黃國昌有違憲前科，竟還有臉罵人法盲！

2.台北地院判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，黃國昌是手下敗將

臺灣臺北地方法院113年度訴字第787號民事判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，黃帝穎律師說，本案他是訴訟代理人，黃國昌是手下敗將。

黃帝穎律師重申，黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變黃國昌「法盲秀違憲」的本質。

更多三立新聞網報導

藍白協商先動718億預算！內政部堅守「一併審查」 羅智強竟罵：問A答B

黃國昌帶機密！林楚茵還原現場怒斥：不把國安當一回事的態度令人憤怒

藍白狂擋總預算！黃國昌點名賴清德「單挑辯論」 他轟：迷戀超越謝龍介

黃國昌帶機密文件！綠點名周萬來、韓國瑜：拒絕複製不讓人公開監視畫面

