黃帝穎駁國民黨「獨裁說」：閣揆行使「不副署」合憲有前例 不服應提倒閣

律師黃帝穎指出，行政院長不副署違憲惡法，是守憲護民的最後防線。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院藍白兩黨日前對行政院長卓榮泰擬行使「不副署權」一事，抨擊政府「獨裁」。對此，律師黃帝穎發文分析並強烈反駁，指控國民黨立委的說法存在嚴重的憲政法律認知錯誤。他強調，在立法院強推「違憲惡法」、甚至試圖將民代貪污助理費除罪，且憲法法庭功能遭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長行使不副署權是保護人民、守護憲政的最後防線。

黃帝穎指出，國民黨立委抹黑行政院長不副署是獨裁的說法，存在著三大「法盲」問題。他說明，中華民國憲政史上，閣揆行使「不副署權」的首例發生在 1991 年，當時的行政院長郝柏村拒絕副署時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，因此國民黨若要批評不副署是獨裁，應先去質問自己黨內的郝龍斌。

廣告 廣告

其次，他強調憲法增修條文賦予立法院對行政院長提出不信任案的權力，藍白陣營若不同意閣揆的決定，完全可以通過不信任案讓閣揆下台，因此根本不存在「閣揆獨裁」的問題；他引述前大法官許志雄的專文，指出閣揆拒絕為毀憲亂政的法律案背書是阻止法案公布施行的手段，而立法院可以倒閣來追究政治責任，故「自不生行政獨裁的疑慮」。

最後，黃帝穎提到，既然當年大法官功能健全、人事案本身沒有違憲疑慮時，閣揆郝柏村都有權不副署，那麼在如今憲法法庭被癱瘓、閣揆又面對明顯「違憲惡法」時，當然更有充足的憲法正當性行使不副署權。

黃帝穎總結，國民黨立委使用「三大法盲」來攻擊行政院長，實際上是為了掩飾不敢提出倒閣案的心虛。他指出，依據憲法，立法院有權對行政院長提出不信任案，如果立法院不敢提出，即間接代表閣揆守護民主憲政的「不副署」行動具備憲法正當性。

他沉痛呼籲，目前台灣是全球民主國家中，唯一因藍白以「憲訴法」修惡及二度全面封殺大法官人事等手段而失去大法官守護民主憲政功能的國家。在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成為守憲護民的最後防線。他也主張閣揆應擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，確保「違憲惡法令不出立院」，讓傷害不發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德決議「副署與否由政院定奪」張景森：尚方寶劍交卓院長手上

不副署、不執行都合憲？ 民眾黨團嗆：綠向民主憲政宣戰 賴清德準備稱帝