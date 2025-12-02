黃廉盈開撕夏天倫！自爆離婚「淨身出戶還11間房」 怒駁外遇：都要2026還沒拿出證據

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

「名媛界大S」黃廉盈與前夫「夜店大亨」夏天倫離婚4年後再度爆出紛爭。夏天倫日前以「假扣押」名義闖入黃廉盈住處，，引爆雙方新一波指控攻防，黃廉盈指出自己4年前淨身出戶，現在男方看她過得不錯，竟要求高達1400萬元撫養費，「連他家水電費都有我的份」，讓她很不滿；巧合的是，夏天倫在召開記者會後短短數日，竟遭兩名男子持刀與辣椒水攻擊，引發外界聯想此案是否與近期糾紛有關。

「名媛界大S」黃廉盈（右）與前夫「夜店大亨」夏天倫（左）離婚4年後，近來在檯面上鬧得相當難看。（圖／翻攝自黃廉盈IG）

根據《鏡週刊》報導，夏天倫上週以假扣押名義闖入黃廉盈家中，取走約10個名牌包、保時捷電動車及現金數十萬元，人在韓國遊學的黃廉盈氣憤在社群發文，指控夏天倫向她索討高達1400萬元撫養費，還把假扣押包裝成「為了家人」。她怒批夏天倫惡意帶風向，「詆毀我外遇，自己外遇為什麼不說，自己用毒品從3樓跳下來為什麼不說，缺錢要說啊！」

對此，夏天倫召開記者會，拿出假扣押影片、法院裁定等資料，反擊黃廉盈「鬼扯」。他指稱，離婚後前妻生活豪奢，從未照顧家人，還偷走總計220萬元紅包、甚至連保險箱都搬走。他強調，此次扣押只是追回不當得利，並希望透過行動修復家人心靈。

然而，黃廉盈向《鏡週刊》揭露，4年前為求快速離婚，她已淨身出戶，將婚內財產全數歸還，包括10間台北房產、1間台中房產以及約千萬元現金。離婚後夏家向她要求返還的帳戶與保險金額，匯款紀錄她都有保留。她痛斥夏天倫：「當初騙我淨身出戶，現在看我過得不錯，轉頭跟我要誇張的1,400萬元撫養費，連他家水電費都有我的份。」

對於假扣押過程，黃廉盈坦言，夏天倫先從她的經紀公司薪資與帳戶下手，金額不足後才擴大到不動產。她解釋，自己的收入在離婚後原本挺好，經營飾品公司也能生活，「如果我要脫產，家裡不會放那麼多東西讓他搬。」她強調，真正讓她收入下滑的是夏天倫持續攻擊，意圖毀掉她的商譽。

夏天倫還曾指控黃廉盈離婚前「外遇光頭男」、長期不回家還整形過度等，並提供疑似徵信社蒐證內容做為攻擊依據。然而在黃廉盈提告後，檢方認定夏天倫涉公然侮辱、誹謗等罪，並以誹謗罪將他起訴。

夏天倫上週日（11/30）傍晚遇襲，被兩名男子持利器與辣椒水攻擊。（圖／翻攝IG／@hsia_alan）

風波尚未平息，夏天倫上週日（11/30）傍晚竟傳出遇襲，他與女友在健身房運動後準備開車離開時，被兩名男子持利器與辣椒水攻擊。警方迅速在案發地點附近逮到其中一人，查扣尖刀、鐵棍及辣椒水。27歲林姓男子隨後自首，供稱自己以前是夏天倫的員工，因不滿工作待遇而尋仇，但警方仍調查是否另有幕後指使，並持續追查另一名共犯。

黃廉盈今（2）日再透過社群回應，強調兩人已在2021年間離婚，且男方對她遺棄、損害名譽、竊盜等不實指控，司法早已判她不起訴還她清白。另外她也重申自己沒有外遇，「一直不斷誹謗我外遇，都要2026還沒拿出證據。倒是他婚內出軌怎麼不回應？！」另對夏天倫遇襲一事，黃廉盈表達遺憾「作為一個母親，沒有任何人會希望孩子的父親出事」呼籲外界不要做未經查證的聯想。

黃廉盈今（2）日再透過社群發布回應與聲明。（圖／翻攝IG／＠lienhsia）

