黃建賓成功爭取教育部千萬經費 將啟動台東體中棒球場改善工程 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

國立台東體中的棒球訓練場地遭楊柳颱風嚴重毀損，立法委員黃建賓今（17）日表示，他第一時間立刻聯繫教育部會勘，並要求中央務必全力協助校方復原，已獲得中央承諾將全額補助，黃建賓今表示，教育部已宣布核定3438萬經費，台東體中棒球場復原及改善工程將正式啟動。

黃建賓指出，根據教育部核定公文，為因應楊柳颱風造成之嚴重災損，以及考量學校師生使用體育場地及器材設備之安全性，將以專案計畫性質，同意核定3,438萬元經費經費，協助台東體中進行棒球運動場地風災整建。

「預計將於本月底之前，完成委託技術服務發包，並在明年3月中前完成工程發包。」黃建賓表示，期望復原及改善工程能盡速如期如質完成，還給選手及台東的孩子們，安全、安心的運動及訓練場地！

「他也會持續要求中央，務必全力補助地方提報之復原經費，守護台東重要的體育搖籃。」黃建賓強調，針對此次同樣受風災損毀的其他體育設備、場館及教學區空間，同樣需要中央協助災後重建經費。

照片來源：黃建賓辦公室

