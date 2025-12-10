黃建賓爭取台東炸寒單列無形文化資產 內政部將跨部會研議 139

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東炸寒單為台灣著名慶典，立法委員黃建賓今（10）日於立法院內政委員會質詢時指出，台東炸寒單是台灣4大元宵慶典之一，但申請國家級的「無形文化資產」卻一直卡關，黃建賓要求內政部與文化部跨部會合作，協助保存當地重要宗教文化活動；內政部也允諾會與文化部等相關單位跨部會研議協助。

黃建賓指出，台灣元宵節以「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」最具代表性，台東炸寒單不僅傳承超過60年，近年在台東縣政府推動下，更成為重要宗教文化觀光盛事，也被內政部「台灣宗教文化地圖」網站收錄，可見其宗教文化地位具有代表性。

黃建賓表示，台東玄武堂炸寒單已登錄為台東縣民俗文化資產，橫跨信仰、民俗、文化傳承3大層面，但多年來申請國家級「無形文化資產」卻一直卡關。雖然登錄主管機關屬於文化部，但炸寒單活動兼具民俗及宗教信仰層面，內政部身為宗教主管機關，應與文化部共同合作，而非僅由文化部單獨決定。

「協助宮廟以更簡政便民的方式申請，讓台東珍貴的宗教文化活動能獲得國家保護。」黃建賓提到，目前無形文化資產登錄方式多著重技藝或文化知識之認證，對許多宮廟而言，申請門檻偏高，並非宮廟缺乏文化深度，而是現行制度較適用於傳統技藝類別，未能完全反映宗教文化特色，使得申請程序更加困難。他認為，中央應以台東玄武堂為示範，研議更符合宗教活動特色的審查方式。

內政部宗教及禮制司長林振祿表示，台東炸寒單是全國知名的宗教文化活動，也吸引許多慕名而來的觀光旅客，將會協同文化部，研議如何協助台東炸寒單申請列入無形文化資產，讓其文化特色獲得更完整保存。

黃建賓強調，這是台東人長久以來的期盼，希望透過跨部會合作，推動台東炸寒單順利登錄國家級無形文化資產，使中央充分重視並積極守護這項台東的重要宗教文化傳統。

照片來源：黃建賓辦公室

