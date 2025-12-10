黃建賓爭取台東炸寒單列無形文化資產 內政部將跨部會研議
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
台東炸寒單為台灣著名慶典，立法委員黃建賓今（10）日於立法院內政委員會質詢時指出，台東炸寒單是台灣4大元宵慶典之一，但申請國家級的「無形文化資產」卻一直卡關，黃建賓要求內政部與文化部跨部會合作，協助保存當地重要宗教文化活動；內政部也允諾會與文化部等相關單位跨部會研議協助。
黃建賓指出，台灣元宵節以「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」最具代表性，台東炸寒單不僅傳承超過60年，近年在台東縣政府推動下，更成為重要宗教文化觀光盛事，也被內政部「台灣宗教文化地圖」網站收錄，可見其宗教文化地位具有代表性。
黃建賓表示，台東玄武堂炸寒單已登錄為台東縣民俗文化資產，橫跨信仰、民俗、文化傳承3大層面，但多年來申請國家級「無形文化資產」卻一直卡關。雖然登錄主管機關屬於文化部，但炸寒單活動兼具民俗及宗教信仰層面，內政部身為宗教主管機關，應與文化部共同合作，而非僅由文化部單獨決定。
「協助宮廟以更簡政便民的方式申請，讓台東珍貴的宗教文化活動能獲得國家保護。」黃建賓提到，目前無形文化資產登錄方式多著重技藝或文化知識之認證，對許多宮廟而言，申請門檻偏高，並非宮廟缺乏文化深度，而是現行制度較適用於傳統技藝類別，未能完全反映宗教文化特色，使得申請程序更加困難。他認為，中央應以台東玄武堂為示範，研議更符合宗教活動特色的審查方式。
內政部宗教及禮制司長林振祿表示，台東炸寒單是全國知名的宗教文化活動，也吸引許多慕名而來的觀光旅客，將會協同文化部，研議如何協助台東炸寒單申請列入無形文化資產，讓其文化特色獲得更完整保存。
黃建賓強調，這是台東人長久以來的期盼，希望透過跨部會合作，推動台東炸寒單順利登錄國家級無形文化資產，使中央充分重視並積極守護這項台東的重要宗教文化傳統。
照片來源：黃建賓辦公室
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
爭取3500萬推「AI族語對話系統」 陳瑩：科技助力母語文化復興
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
限量發放！跨年住台東送千枚TTPUSH金幣
2026年台東跨年晚會《東！帶我走｜東漂去旅行》將於12月31日在台東海濱公園國際地標登場，由張惠妹領軍，集結A-Lin、玖壹壹等10組藝人演出。台東縣政府同步推出「入住送金幣」活動，自114年12月30日起，入住TTPUSH特約旅宿並加入會員的旅客，每人可獲得1000枚TTPUSH金幣，相當於新台幣100元，縣府共投入2000萬枚金幣限量發放。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台東知本200公頃縣有地第3度推開發案 「自然碳匯」理念盼開新局
台東縣知本海濱約200公頃縣有土地，數十年來歷經捷地爾、知本光電兩次大型開發案都失敗，縣府轉與在地的卡大地布合作，將第三度推動大型的BOT開發案，以全新的「自然碳匯」為核心理念，結合低密度開發，試圖為這片土地開創永續發展的新局。此案是在今年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄後進行規劃，日前已向居自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
跨年住台東送1000枚TTPUSH金幣 可折抵消費
2026年台東跨年晚會《東！帶我走—東漂去旅行》，由張惠妹領軍號召A-Lin、玖壹壹等藝人卡司共襄盛舉，縣政府同步推出「入住送金幣」活動，自12月30日起，入住TTPUSH特約旅宿並加入會員後，每位旅客皆可獲得1000枚TTPUSH金幣（值100元）。縣府此次共投入2000萬枚金幣，限量發放，送完為自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
金門縣運動發展中心揭牌 發展全民運動等3任務
（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門縣運動發展中心今天揭牌，金門副縣長李文良致詞表示，在縣府成立運動相關局處前，包括全民運動、競技運動與運動產業是須努力落實3大任務。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
英文翻譯鬧笑話 紅葉國小指示牌寫成「小國家」
台東縣延平鄉一處觀光指示牌因英文翻譯錯誤而意外爆紅，指示牌將紅葉國小標示為「Hongye Small countries」，讓小學瞬間變成「小國家」，令遊客看了哭笑不得。正確的英文翻譯應為「Hongye Elementary School」，這起烏龍翻譯近日在網路上引發熱議。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台東市資源回收場火警 疑鋰電池引發自燃
記者鄭錦晴／台東報導 台東市資源回收場八日晚間發生火警，清潔隊員巡檢時發現異狀，第一…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
公廣追求收視也要顧公共性 郭昱晴：社會痛點報導「不能輸給民間媒體」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院教育及文化委員會今（10）日就「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」進行專題報告。民進黨立委郭昱晴質詢時指出，公廣集團在追求收視率、廣告與數位轉型的同時，更應記得作為公共媒體的核心任務，主動回應社會關注的結構性問題，而不是在重要議題上反而落後民間網路媒體。 郭昱晴舉例，近期虐貓、虐...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
中午來開匯／藍白最強應一對一民調 陳琬惠：雙方若不買單「這個合也合得很硬」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 過去曾擔任立法委員的現任民眾黨宜蘭縣黨部主委的陳琬惠，甫被黨徵召角逐下屆宜蘭縣長，她今（10）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，在宜蘭縣的選舉中，民眾黨與國民黨之間存在整合與合作機制，她會被民眾黨徵召參選，證明黨中央肯定她在地方深耕已久。她認為，國、民兩黨應各自推出最強人選後...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
花蓮2次強震倒樓都設計不良！建築師竟同一人「移民國外遭通緝」
花蓮去年4月3日強震導致「天王星大樓」倒塌，一名康姓女教師不幸罹難，地檢署追查後發現大樓結構疑似設計不良，昨（9）日依過失致死起訴陳姓營造商，另對移民國外多年的建築師曹雲生發布通緝。然而，令人震驚的是，花蓮2018年也曾發生強震，導致「吾居吾宿」大樓倒塌，建築師恰好也是曹雲生，引起外界質疑康師恐死於人禍。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
性騷與霸凌新罰則 新北勞工局：權勢行為加重處分
（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北勞工局今天說，109年率全國之先，成立職場霸凌預防輔導團，輔導企業建立性騷申訴管道；職安法12月2日修正後，若最高負責人確認霸凌、性騷，最高處新台幣100萬元罰鍰。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
榮總台東分院設「榮仔洗車隊」 助身心科病友重建工作能力
台北榮總台東分院這個（12）月起成立洗車隊提供民眾洗車服務，不過不是營利，而是為了提供身心科的病友重建職場的工作能力。洗車隊一成立就獲得許多民眾支持預約洗車。公視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
若議長整合成功.....郭正亮揭屏東縣長關鍵：周春米恐落選
綠委賴瑞隆兒霸凌風波暫告一段落，被問到會不會參選到底？賴瑞隆表示，「未來我一樣會持續在政治路上把每件事情全力以赴做好。」前立委郭正亮指出，若柯志恩對上邱議瑩，謝龍介對上林俊憲，藍營南二都存在贏面。若屏東議長整合成功，連周春米都可能落選。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
又是波音737…才起飛就緊急轉降 原因曝光
瑞安航空FR1667航班原計劃於西班牙加那利群島當地時間8日，自富埃特文圖拉島飛往英國布里斯托爾，原預計於當天下午5點左右抵達，未料3個半小時航班中，僅起飛1個半小時就緊急折返轉降，原因竟是機上廁所無法使用。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
遭宜蘭議長人馬恐嚇？吳宗憲：我沒放在心上
[NOWnews今日新聞]2026宜蘭縣長選舉提前開打，國民黨議長張勝德、國民黨立委吳宗憲爭提名，媒體人吳子嘉昨晚節目爆料，張勝德「放狗咬人」，上周挺張的議員公然在餐會中對吳講話不禮貌。對此，吳宗憲今...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
澳門演唱會也被迫取消! 濱崎步沉痛致歉:非常遺憾
生活中心／綜合報導日本天后濱崎步，上海演唱會才喊卡，如今連澳門壓軸演唱會，也被迫取消，濱崎步昨天沉痛宣布，無法將巡演圓滿帶到最後一場，讓她非常遺憾、不捨，表達心痛且沉重的歉意，對於購買上海、澳門門票的粉絲，濱崎步也宣布，可以優先取得2026巡演的門票。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
葛萊美歌手Jubilant Sykes遭刺殺身亡 兒子涉謀殺遭捕
美國歌劇演唱家朱比利恩特賽克斯（Jubilant Sykes）驚傳身亡，8日在聖塔莫尼卡家中被他的兒子刺死，享壽71歲。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 2
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話