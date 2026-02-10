黃彥毓質疑郭正亮為何總把不存在的事說得煞有其事。 （黃彥毓提供）

記者王正平/高雄報導

針對政治評論員郭正亮近日在政論節目中聲稱，民進黨立委賴瑞隆在市長初選後「沒有處理其他候選人」、「還打電話向他求救」等說法；高雄市議員黃彥毓，同時也是賴瑞隆的師弟嚴正指出，這些內容與事實明顯不符，郭正亮恐怕又是在節目上自行加戲。

黃彥毓表示，事實很清楚，賴瑞隆在初選結束後，早已依序拜訪並溝通其他三位參選人，相關行程與互動在政壇內並非秘密。

更重要的是，賴瑞隆從未打電話向郭正亮「求救」。相反地，是在看到郭正亮於節目上公開散布錯誤說法後，賴瑞隆基於尊重，才私下傳訊息向對方說明事實，希望不要再以訛傳訛。

黃彥毓形容，郭正亮在政論節目上信口開河的模樣，從背影看去，真的會讓人誤以為又是那位以編故事聞名的前高雄市長韓國瑜；沒想到一回頭才發現，說謊說得如此自然的，竟然換成了郭正亮黃彥毓諷刺，這類風格的共同點只有一個─話說得很滿，查證卻很少。

黃彥毓進一步指出，郭正亮近年來多次在公共議題上被質疑誇大其詞、錯誤預測，卻鮮少為失實言論負責。從唱衰台灣、錯判政治局勢，到如今憑空編織「求救電話」的情節，這樣的評論品質，早已讓社會對其可信度打上問號。