黃復興組織全面復編 何啟聖：國民黨軍系勢力「班師回朝」 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

知名媒體人何啟聖12日指出，國民黨主席鄭麗文上任僅一個多月，即迅速兌現選舉承諾，全面恢復黃復興在黨內的組織定位，並同步深化退伍軍人在黨內的政治影響力，相關規劃工程則由副主席季麟連主導執行，形同宣告黃復興「班師回朝」。

何啟聖分析，鄭麗文能在主席選舉中脫穎而出，外界普遍認為，前黃復興黨部主委季麟連與副主委羅睿達的動員與支持功不可沒。因此，鄭麗文上任後首波人事布局，隨即論功行賞，將季麟連納入副主席名單，並於日前發布黃復興改制後的「退伍軍人事務部」主任人事，由羅睿達出任。

廣告 廣告

隨後，國民黨展開一系列組織調整，在全台21個縣市黨部增設「軍系副主委」職位。相關名單與方案於12月9日由季麟連送交副主席兼秘書長李乾龍，報請主席鄭麗文核定。同時，也規畫於12月25日行憲紀念日當天，集結全台軍系副主委齊聚中央黨部，名義上為佈達，實質上則具有「校閱、集結」的象徵意味，對外展現軍系人馬在新主席領導下重新整隊的態勢。

不過，何啟聖指出，這項軍系全面進駐地方黨部的作法，已引發部分地方反彈。由於相關安排事前未與地方黨部主委充分溝通，部分原任副主委接獲撤換通知時，感受如同「被突襲」，認為未獲應有尊重。加上選舉在即，臨陣換將向來被視為組織大忌，已有重量級地方黨部主委揚言以辭職相逼，要求黨中央重新評估相關安排，對此一方案形成實質阻力，也讓外界關注鄭麗文能否真正做到「令出黨中央」。

深化黃復興勢力的布局，尚不僅止於此。何啟聖指出，黨中央並計畫於12月24日召開組織章程修正會議，擬將現行隸屬中央黨部、由不分區立委陳永康擔任主委的「退伍軍人委員會」，更名為「黃復興委員會」，並同步要求各縣市黨部比照辦理。黨內多認為，黃復興在朱立倫任內裁撤、改設「退伍軍人事務部」後，若此次修章順利推動，全面復編只是時間問題。

何啟聖引述熟悉黨務運作的知情人士指出，黃復興裁撤後，退役軍人多已依居住地分編至地方黨部，中央及地方的退伍軍人委員會實質功能有限，即便名稱改回「黃復興」，恐怕也難以立刻改變實際運作模式，更多仍是象徵與精神層面的安撫。然而，在各縣市黨部增設軍系副主委職位，對地方權力結構與選戰節奏可能產生的影響，則不容忽視。

另有前任黃復興高階主管指出，大規模安插退伍軍人進入國民黨各級主管層級，確實提升了退軍在黨內的政治能見度與代表性，但也難免引發「軍系人事過度集中於特定系統」的質疑。何啟聖認為，季麟連主導的整體部署略顯急促，若未同步提出清楚的功能設計與運作配套，恐將在「軍系主導黨務」與「政黨形象受損」之間，留下更多問號。

何啟聖最後指出，真正值得討論的，並非單純「要不要有黃復興」，而是「黃復興要做什麼」。無論是當年裁撤，或是如今復編，國民黨始終欠退伍軍人一套完整的制度性說明。他說，若僅止於改名、調職與人事安排，而未能建立清楚的職掌設計、決策機制與責任分工，黃復興恐將淪為政治象徵，而非真正具備功能的組織，退伍軍人也難以在黨務、政策與選戰中，獲得實質參與與長期定位。

照片來源：鄭麗文臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

談城市韌性 林右昌以基隆經驗分享「都市針灸」與15分鐘城市

蕭美琴肯定青年看見問題並行動 10次打擊3次安打就很了不起

【文章轉載請註明出處】