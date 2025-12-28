黃復興黨部重整再造 鄭麗文：盼擔起組織、輔選重責大任

國民黨主席鄭麗文28日表示，目前再造黃復興的相關工作已順利展開，並持續推動中。（圖/方萬民攝）

國民黨主席鄭麗文瑜黨魁選舉中承諾恢復軍系「黃復興黨部」運作，外界關切是否有所運作。鄭麗文於今（28）日受訪時表示，已交辦副主席季麟連負責黃復興再造，倒不一定就是恢復黃復興黨部，而是重新整隊、組訓，希望未來選舉、輔選工作，能夠擔負起重責大任。

鄭麗文表示，她在參選期間就多次公開承諾，黃復興當年遭取消，確實讓許多支持者感到傷心，因為黃復興一直是國民黨歷史中非常重要的一支核心隊伍。

鄭麗文指出，軍人最重視的就是榮譽，她上任後在很短時間內，便由副主席季麟連負責推動重整黃復興、再造黃復興的相關工作，目前已順利展開，並持續推動中。

廣告 廣告

鄭麗文說，目前並非朝「恢復原有黃復興黨部」的方向進行，而是著重於重新整隊與再造工程，希望未來在組訓、組織、黨的核心教育，以及選舉輔選等層面，黃復興系統都能重新承擔起重要責任。

鄭麗文強調，相關單位已召開多次會議，目前全台黃復興系統在併入一般黨部後，多數人員轉任地方黨部副主委，人事也同步進行調整與整隊，現階段正積極推動整體再造工作。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

深夜7.0強震！ 消防署教「睡覺遇地震」5步驟保命