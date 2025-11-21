即時中心／顏一軒報導

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）19日接受「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）專訪時謬稱，除非台灣自行宣布獨立，中國不會單方冒進。對此，外交部今（21）日回應，我方促請新加坡政府正視國際社會的訴求，認清是中國持續在台灣周邊進行各種複合式威脅與襲擾，切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為錯誤「歸責台灣」。





黃循財接受專訪被問及台海發生戰爭的可能性時，謬稱除非台灣自行宣布獨立，中國不會單方冒進。對此外交部聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣致力維持現狀，國際社會有目共睹；包括美國在內的理念相近國家均肯定台灣的各項積極作為，並一再重申台海和平穩定現狀不能以武力或脅迫改變。

廣告 廣告

外交部重申，中國對台灣持續的軍事威脅、外交孤立和政治打壓均是有意採取的單邊冒進行為，是企圖改變現狀的鐵證。台灣應對來自中國的威脅與挑戰，必須採取各種提升國防戰備及聯合友盟的積極行動。

最後，外交部強調，我國政府將持續與國際社會合作，致力維護台海及區域的和平穩定，並籲請新加坡政府，尊重中華民國台灣主權獨立的事實，多加關注威權專制政權在印太地區擴張的野心與作為，共同維護印太地區的和平與穩定，避免一再發表有損台星長久友誼的言論。





原文出處：快新聞／黃循財謬稱「中國不會冒進」 外交部反擊：勿將錯誤歸責台灣

更多民視新聞報導

黃循財會李強竟重申一中 涉外官員：背離G7原則恐與民主陣營漸行漸遠

林信義與黃循財閉門晤談 氣氛融洽

APEC高市早苗見林信義連發2文 中國跳腳轟違反一中

