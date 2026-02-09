黃循財賀高市早苗勝選 盼深化日本東協合作

（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定門檻2/3。新加坡與日本今年迎來建交60週年，新加坡總理黃循財今天發文祝賀高市早苗，並表示大選結果充分反映日本民眾對高市早苗的高度信任，期待深化星日合作。

黃循財今天在臉書發文祝賀高市早苗連任。黃循財表示，再度獲得授權充分反映日本民眾對高市早苗領導能力的高度信任。黃循財指出，新加坡與日本長期以來建立深厚、務實且多層面關係，今年更迎來建交60週年，「我期待與高市首相攜手合作，進一步深化雙邊合作關係」。

新加坡外交部也發布新聞資料指出，黃循財表示，新加坡期待繼續與日本在區域及多邊場合緊密合作，兩國致力於維護以規則為基礎的國際秩序、多邊主義及自由貿易；期盼深化日本與東協的合作，促進區域和平與繁榮。

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，從8日晚間開票不久後確定單獨過半，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的316席，不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

去年11月，黃循財出席彭博創新經濟論壇、與彭博（Bloomberg News）總編輯米可斯維特（John Micklethwait）對談。對於日本首相高市早苗日前提及有關「台灣有事」論述引來熱議。黃循財指出，各方都希望亞洲保持穩定，也自然希望中日能找到方式，為當前的爭議降溫。

黃循財當時表示，日中之間的關係複雜，包括要透過美中戰略競爭的背景去看待糾紛，在歷史問題上，東南亞國家做到了這一點，「這用了一些時間，但隨著時間過去、世代更迭，情感變得不同，我們將歷史擱置、向前邁進」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社記者，日本是東協國家長期合作夥伴，且與東協各國目前沒有領土糾紛，東協各國一般對於日本的影響力持正面態度，希望相關合作可以持續；美國、日本等國家為東南亞外國直接投資（FDI）主力，因此東協國家希望與日本維持良好互動，自然可以理解。（編輯：韋樞）1150209