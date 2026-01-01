黃循財：開放市場理念受挑戰 新加坡需更新經濟策略

（中央社記者吳昇鴻新加坡1日專電）新加坡總理黃循財發表2026新年談話，表示各國以提升韌性與安全為由，重組貿易網絡與供應鏈，當前奉行的開放市場與合作共贏理念正面對挑戰，新加坡作為一個高度開放的小型經濟體，必須重新思考並更新整體經濟策略。

黃循財今天在臉書發文表示，在迎接新的一年之際，讓各界擁抱嶄新的開始與無限的可能。他也換上新的個人照。

他昨晚發表新年獻詞時也指出，新加坡經濟表現優於原先預期，主要受惠於人工智慧（AI）發展，帶動半導體與電子產品需求大幅成長。同時，失業率與通膨率持續維持在低檔，民眾實質收入普遍提升；在嚴峻的外部環境下，這些成果更顯得珍貴。

廣告 廣告

談及國際局勢，黃循財表示，長期以來奉行的開放市場與合作共贏理念，正面臨質疑甚至否定；各國以提升韌性與安全為由，重組貿易網絡與供應鏈、地緣政治緊張局勢持續升高，「面對區域內外風險因素不斷演變，我們必須對新加坡所面臨的安全威脅保持警惕」。

黃循財指出，新加坡作為一個高度開放的小型經濟體，難免受到全球局勢影響，必須重新思考並更新整體經濟策略。為此，由副總理顏金勇領導的團隊將在近期提出建議，政府也將在2026年財政預算案中，對相關建議作出回應。

黃循財將於2月12日發表新財政年度的預算案聲明。

他說，國際社會對新加坡高度信賴，在全球動盪不安的環境中，新加坡被視為穩定且可靠的基地。許多具潛力的新創公司與成長型企業，紛紛以新加坡作為進軍區域市場的跳板，這正是吸引更多優質企業深耕新加坡的關鍵契機。

黃循財也表示，新加坡政府將持續強化社會安全網，避免任何人被遺漏，透過經濟援助協助低收入家庭自我提升，為自己與下一代創造更好的未來。（編輯：唐佩君）1150101