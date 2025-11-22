黃志博攜手小農 上架安心蛋

近期農業部公布市售雞蛋檢出農藥殘留「芬普尼代謝物」超標，數量高達15萬顆，引起消費者及各界廣大的關注。

創櫃板公司寶奇生技總經理黃志博表示，不論污染源是來自飼料，或是飼養的周遭環境，都應該審慎調查及科學驗證，畢竟台灣一天吃掉2300萬顆蛋，對國人食安信心頗具影響。黃志博說，我們公司自創立以來，即堅持「不用藥、不殘留」的原則，並採用自有專利的微生物生態養殖技術PB+，以益生菌與自然生態管理取代化學藥劑，讓雞隻在自然健康的環境中生長，根本無需使用芬普尼類藥物，既不使用，就不會有殘留風險。此外，寶奇生技獨家使用台達電子UVC222紫外光抑菌設備和次氯酸水清潔蛋殼表面，守護每一顆安心的蛋，讓大家「吃得健康、吃得放心」。

黃志博強調，我們是本土農業新創公司，主打專利的微生物技術能降低蛋雞身上病原，重視環境與動物福利，用好菌讓健康的雞生營養的蛋。此外，引進日本機能蛋營養配方，讓雞蛋可以富含高量的葉黃素、蝦紅素、硒元素等營養素，尤其是不同於財團大廠，合作對象多為台灣小農，我們希望與小農們一起團結找出路，讓台灣年輕的農業從事者可以看到希望。寶奇生技近年來不僅把雞蛋上架連鎖藥局，如大樹藥局、日藥本舖、躍獅藥局、丁丁藥局與長青藥局等，在高端超市的合作銷售也受到市場關注，希望提供給更多消費者好的機能性食材選擇。