黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話

黃志明。（圖／翻攝自臉書／Paul Wong ）

馬來西亞知名演唱會策劃人黃志明，是娛樂行業的重要推手，沒想到他在本月22日於泰國發生嚴重車禍，最終傷重不治，享年56歲，留下妻子與4名小孩，其家屬24日也發出訃聞證實了此消息。

黃志明的家人發文表示，黃志明（Paul Wong Chee Meng）已於2025年11月22日在泰國因意外事故不幸與世長辭，「黃志明先生不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

黃志明的家人說到，黃志明也是一位深愛家庭的丈夫與父親，留下了妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四位子女：Billy、Jacky、Monique和Eason，「他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途中，都留下深刻印記。他的一生充滿榮耀與光輝。」

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃志明是吉隆坡金河廣場巨星競技場（Mega Star Arena）的創辦人，經營娛樂活動事業及辦理演唱會，在當地娛樂界極具影響力。此外，他生前相當熱愛重機騎著重機到處旅遊，結識來自世界各地的朋友。

對此，與黃志明有30多年交情的馬來西亞資深音樂人兼導演黃德偉在臉書發文悼念，兩天前他才與黃志明視訊通話，如今卻收到兄弟離去的消息，讓他感到百感交集。

黃德偉感嘆，「回想當年，我還是個小歌手，每逢公司藝人有演出，你總會親自開著那輛小貨車，為我們佈置燈光與音響。你總是默默付出，從不求回報，也從未在意自己的名字是否出現。後來你創辦了Mega Star Arena，事業蒸蒸日上，但你對我的支持從來沒有改變過。我的每一場演唱會，你都會站在後台義無反顧地支持我，用實際行動告訴我什麼叫兄弟、什麼叫義氣。」

黃德偉說，「30多年的交情，我們在娛樂與文化的道路上並肩前行，風風雨雨，一路相扶。Brother Chee Ming，你真的已經做到最好了。如今，你可以好好安息了。你的熱情，你的執著，你的真誠與義氣，都會一直留在我們心中，成為這條路上最亮的一盞燈。」

