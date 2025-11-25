黃志明嚴重車禍身亡！告別式日期地點曝光 儀式完成後出殯火化

娛樂中心／綜合報導

常立欣佩服黃志明經常瀟灑的跨上重機探險去，然後在旅途中還可以從從容容，遊刃有餘的處理公司的事。（圖／翻攝自黃志明臉書）

馬來西亞娛樂大亨黃志明（Paul Wong）23日於泰國遭遇車禍身亡，享年56歲，家屬隨後在社群證實死訊。多年來他以對音樂的熱愛為起點，默默支持無數馬來西亞歌手與演出團體，突如其來的消息震撼整個大馬娛樂圈，現傳出他的告別式預計26日在大馬富貴生命館開放親友悼念，29日當天完成儀式後出殯火化，讓大家陪著他走回最後一程。

黃志明泰國嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自臉書）

家屬透過官方聲明沉痛表示：「我們懷着無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及 Mega Group 創辦人、馬來西亞娛樂備受尊敬的先驅——黃志明先生，已於2025年11月22日在泰國因意外事故不幸與世長辭。」並透露遺體將安排運回大馬，後續喪禮事宜將另行通知。

聲明中也深切悼念黃志明生前對娛樂產業的巨大貢獻。黃志明被視為馬來西亞娛樂界的重要推手，長年投入演唱會、綜藝、表演藝術等領域，協助許多新人與團隊發光發熱，是業界公認的先鋒與領導者。「他為大馬娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失。」

