黃志明嚴重車禍身亡！消息震撼大馬娛樂圈 友人證實：遺體將運回大馬

記者趙浩雲／台北報導

馬來西亞娛樂圈傳出沈痛消息，知名娛樂大亨黃志明（Paul Wong Chee Meng）於22日在泰國因車禍意外不幸身亡，享年56歲。消息曝光後，震撼大馬演藝圈，親友與同業無不悲慟，家屬也發布正式聲明證實死訊。

家屬透過官方聲明沉痛表示：「我們懷着無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及 Mega Group 創辦人、馬來西亞娛樂備受尊敬的先驅——黃志明先生，已於2025年11月22日在泰國因意外事故不幸與世長辭。」並透露遺體將安排運回大馬，後續喪禮事宜將另行通知。

廣告 廣告

黃志明泰國嚴重車禍身亡，遺體將運回大馬。（圖／翻攝自臉書）

聲明中也深切悼念黃志明生前對娛樂產業的巨大貢獻。黃志明被視為馬來西亞娛樂界的重要推手，長年投入演唱會、綜藝、表演藝術等領域，協助許多新人與團隊發光發熱，是業界公認的先鋒與領導者。「他為大馬娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失。」

除了是娛樂產業的重要人物，家屬更以「慈愛的丈夫與父親」形容他的另一面。黃志明留下妻子謝玉芬（Fanny Chia）及四名子女 Billy、Jacky、Monique 和 Eason，「他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，在家庭、事業與人生旅途中都留下深刻印記。」與他認識超過30年友誼的資深藝人王駿受訪時透露，黃志明的遺體將會運回大馬。

更多三立新聞網報導

小S金鐘後再現身！近照曝「幸福依偎老公」粉絲喊話Lily：好好照顧媽咪

《想見你》男星遭爆請病假跑去約會！劇組不忍發聲曝「他真實工作態度」

女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷

黃明志保釋期倒數1天！強調「報告還沒出來」 寫歌嗆聲：已把我判死刑

