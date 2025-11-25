黃志明意外身亡！台灣電視台高層曬合照悼念「揭1約定」

大馬娛樂界巨子黄志明。（圖／Paul Wong臉書）

馬來西亞娛樂界重量級人物黃志明（Paul Wong）日前在泰國發生嚴重車禍，不幸身亡，享年56歲。黃志明不僅是金河廣場創辦人，也長期經營娛樂事業、策劃演唱會，是當地演藝圈的重要推手。噩耗傳出後震驚大馬娛樂圈，家屬隨後在社群平台證實死訊，表達沉痛悼念。年代電視集團副總常立欣稍早也曬出兩人合照，悲痛發聲哀悼。

黃志明在泰國遭遇車禍送醫後，因傷勢過重不治身亡。常立欣在臉書發文追憶黃志明，透露自己在上周日得知消息時，仍抱著一絲希望以為只是誤會，「直到今天，收到了你的訃聞，才意識到這是真的...」。他表示，雖然與黃志明認識時間不長，卻一見如故，「我們同年，但我卻在你身上看到了很多我缺乏的東西；你對神的信心、處事的魄力、待人接物的魅力，都讓人不由自主地信任你。」

常立欣回憶，兩人過去曾合作多個項目，無論成敗與盈虧，黃志明總能氣定神閒地應對各種挑戰，並從容處理旗下公司的事務，令他佩服不已。他也提到，最後一次通訊是在上周四，黃志明傳來新場館施工照片，並提到明年三月完工後將有更多合作機會。最後，常立欣感性寫下：「你提早息了地上的勞苦，好好在天上享福吧⋯⋯我會好好努力，爭取將來和你天家再見。」

