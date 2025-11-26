黃志明死訊震驚娛樂圈 「飛鷹三姝」女星發聲哀悼！曝兩人私下真實關係

裘海正曾以「飛鷹三姝」聞名。翻攝裘海正臉書

大馬娛樂圈重要推手黃志明（Paul ）22日在泰國車禍身亡，享年56歲，據悉26日將開放親友弔唁，29日出殯火化。昔「飛鷹三姝」裘海正在社群上發文哀悼黃志明，並分享兩人結識過程。

裘海正發文表示：「謝謝你Paul ，很榮幸2017年，我的第一場個人演唱會，是在KL你的場地順利完成的，如今雖然你已安息主懷，但你熱愛音樂、愛家庭、愛傳福音及愛弟兄姐妹們的火，卻深入每位認識你的人心中！See you again my dear brother Paul ,we love you and remember you forever.」並分享兩人在演唱會上的合照。

裘海正（右）發文哀悼黃志明。翻攝裘海正臉書

大馬娛樂圈重要推手！親友哀悼：巨大損失

親友也在他的臉書上發哀悼文，提到：「黃志明先生不僅是娛樂產業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

黃志明是大馬娛樂圈重要推手。翻攝黃志明Paul Wong臉書



