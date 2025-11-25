黃志明泰國意外猝逝！台玉女歌手發聲哀悼 揭雙方8年情誼

裘海正發文哀悼黃志明。（圖／翻攝自臉書 @Paul Wong、裘海正）





馬來西亞娛樂界先驅、吉隆坡金河廣場「Mega Star Arena」創辦人黃志明本月22日於泰國遭遇嚴重事故身亡，享年56歲，其家屬於昨（24）日證實噩耗，消息曝光後，演藝圈不少星友發聲哀悼，其中「飛鷹三姝」成員之一的玉女歌手裘海正也遺憾發聲。

裘海正近日剛在新加坡完成演唱會，談及與黃志明的交情，她回想起2017年自己舉行首場個人演唱會時，正是在黃志明的場地舉辦，「如今雖然你已安息主懷，但你熱愛音樂、愛家庭、愛傳福音及愛弟兄姐妹們的火，卻深入每位認識你的人心中！」

裘海正談及8年前與黃志明的緣分。（圖／翻攝自臉書 @裘海正）

裘海正呼喚黃志明的英文名Paul，並以英文寫下「See you again my dear brother Paul ,we love you and remember you forever（親愛的哥哥保羅，我們還會再見的，我們永遠愛你，永遠懷念你）。」可見對於好友離世的不捨。



