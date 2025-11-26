黃志明泰國車禍亡！天王級推手驟逝震撼大馬娛樂圈 離世前最後發文曝

娛樂中心／林昀萱報導

馬來西亞娛樂活動界重要推手黃志明驚傳泰國身亡。（圖／翻攝自Paul Wong臉書）

馬來西亞知名娛樂大亨黃志明（Paul Wong Chee Meng）驚傳22日在泰國因車禍意外不幸身亡，享年56歲。消息曝光震撼大馬演藝圈，親友與同業無不悲慟。他生前最後貼文也曝光。

黃志明家屬透過官方聲明沉痛證實死訊，「我們懷着無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及Mega Group創辦人、馬來西亞娛樂備受尊敬的先驅——黃志明先生，已於2025年11月22日在泰國因意外事故不幸與世長辭。」家屬透露，黃志明遺體將安排運回大馬，靈堂設於大馬富貴生命館今（26）起開放弔唁，29日完成儀式後出殯火化，讓大家陪著他走完最後一程。

廣告 廣告

黃志明被視為馬來西亞娛樂界的重要推手，長年投入演唱會、綜藝、表演藝術等領域，曾舉辦《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》 巔峰之夜等節目錄製與活動，協助許多新人與團隊發光發熱，在馬來西亞娛樂界享有盛名，是業界公認的先鋒與領導者。

黃志明泰國嚴重車禍身亡。（圖／翻攝自臉書）

黃志明生前是一名重型摩托車的愛好者，經常騎著摩托車環遊世界。據《壹蘋新聞網》報導，黃志明過世前一日還在臉書發文分享「吃到世界上最好吃的貝果」，卻在隔日遭逢意外驟逝，讓親友難以接受。不少當地藝人也紛紛貼文，感謝他為本地娛樂與音樂文化所付出的一切。

更多三立新聞網報導

不甩中國！日國民女偶像狂讚高市「很棒」 小粉紅崩潰炸鍋：有點超過了

高一女遭割髮拖行 施暴高三男學生父母「回應13字」網炸鍋

台積電為何「拖快一個月」才對羅唯仁提告？她解析關鍵原因

高市早苗挺台內閣支持度衝破72% 他曝日本人唯獨不滿「一件事」

