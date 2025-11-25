黃志明泰國車禍亡！最強奶媽謝薇安「無預警曬2圖」發聲了 驚見黃明志

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞知名演唱會策劃人黃志明22日在泰國遭遇車禍不幸身亡，享年56歲，家屬昨（24）日發布訃聞悲痛證實噩耗。由於黃志明姓名與歌手黃明志相近，一度引發外界誤會。近日因「護理系女神」謝侑芯命案，與黃明志糾紛不斷的「最強奶媽」謝薇安，得知死訊也發聲了。

黃志明於泰國車禍身亡。（圖／翻攝自Paul Wong臉書）

謝薇安今日透過社群平台得知黃志明離世消息，先是截圖寫下「嗯……」，接著二度發聲「喔……」表態。值得注意的是，她特別將黃明志凌晨發布的新歌〈誤解就誤解 Misread Me〉畫面與黃志明死訊同框PO出，除了姓名相近以外頗有衝突。

謝薇安針對黃志明死訊發聲。（圖／翻攝自謝薇安IG）

謝薇安針對黃志明死訊發聲。（圖／翻攝自謝薇安IG）

根據馬媒《中國報》報導，黃志明曾舉辦《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等節目與活動，在當地極負盛名；從其社群平台可見，他生前熱愛重機活動，經常騎著摩托車環遊世界。如今客死異鄉，不少藝人與業界人士也紛紛發文悼念。

