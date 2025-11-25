黃志明泰國車禍身亡享年56歲 家人證實死訊「遺體運回大馬」

大馬娛樂界巨子黄志明，在泰國遭遇嚴重車禍身亡，享年56歲。（圖／Paul Wong臉書）

大馬娛樂界巨子黄志明（Paul Wong），不僅是金河廣場Mega Star Arena創辦人，還經營娛樂事業及辦理各種演唱會，在當地享有盛名，如今事出不測，在泰國遭遇嚴重車禍身亡，享年56歲，噩耗傳出後，震驚大馬娛樂圈。

根據《中國報》報導，黄志明日前在泰國遭遇車禍，送醫後傷重不治身亡，結束短暫56年的一生，家屬如今證實死訊，並在社群上發文悼念：「我們懷著無比沉痛的心情宣布，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及Mega group 創辦人、馬來西亞娛樂界備受尊敬的先驅黃志明先生，已於2025年11月22日在泰國因意外事故，不幸與世長辭」，死因細節沒有特別明說。

家屬表示黄志明的離去，不僅是演藝界的巨大損失，更是妻子和四名子女心中的傷痛，接著回憶黄志明的過往，「他熱愛音樂、信仰堅定、性格温暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上，都留下深刻印記，他的一生充滿榮耀與光輝，願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行」。

與他有30年好交情的資深藝人王駿，接受媒體訪問時，表示黄志明的遺體會運回大馬，屆時會配合家屬的安排，出席悼念儀式，不少好友及藝人得知噩耗後，紛紛發文悼念，希望他能夠一路好走，足以見得他在娛樂圈舉足輕重的地位，生前熱愛騎重機的他，在社群上留下不少照片，記錄著私下日常，如今全成為追憶，讓人無限感傷。

